«Ангелов» Victoria’s Secret больше не существует. Компания отказалась от услуг супермоделей

В конце 2019 года стало известно об отмене ежегодного модного шоу ангелов Victoria’s Secret, проходившего с 1995 года. Тогда, по словам владельцев бренда, причиной отмены показов стала необходимость продвигать иные каналы для работы с клиентом. Кроме того, компания заявила, что не отказывается от шоу навсегда, а лишь пытается доработать его качество.Сейчас стало известно, что бренд принял решение отказаться от участия ангелов Victoria’s Secret – наиболее известных моделей, являющихся лицами марки. Не будет также и выступлений мировых звезд. На смену манекенщицам придут семь женщин, ставших известными в первую очередь благодаря своим достижениям, а не внешнему виду. Среди них – 35-летняя футболистка Меган Рапино, 38-летняя актриса и технологический инвестор Приянка Чопра, 17-летняя лыжница Эйлин Гу и другие.Как именно будет проходить новая маркетинговая стратегия бренда и чем будут заниматься его новые лица, еще неясно. Исполнительный директор сообщил о том, что Victoria’s Secret станет ведущим мировым «адвокатом» по расширению прав и возможностей женщин.