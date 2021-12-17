Анфимов: страны СНГ вместе смогут безболезненно преодолеть санкционное и внешнеполитическое давление

– подчеркнул Леонид Анфимов.Он отметил, что к решению проблем, которые стоят перед экономикой суверенных государств, должны быть подключены все: и государственные органы, и общественные организации, к которым относятся торгово-промышленные палаты.– пояснил Леонид Анфимов.