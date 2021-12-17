Анфимов: страны СНГ вместе смогут безболезненно преодолеть санкционное и внешнеполитическое давление

Об этом заявил первый заместитель председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Леонид Анфимов перед началом встречи руководителей торгово-промышленных палат государств – участников Содружества, пишет БЕЛТА.
"У стран СНГ есть огромный потенциал, который на сегодняшний день не раскрыт. Если его активизировать, объединить наши усилия, то мы сможем относительно безболезненно преодолеть все барьеры, искусственные преграды, которые нам выстраивают в виде санкций и внешнеполитического давления, в том числе и на нашу страну", – подчеркнул Леонид Анфимов.
Он отметил, что к решению проблем, которые стоят перед экономикой суверенных государств, должны быть подключены все: и государственные органы, и общественные организации, к которым относятся торгово-промышленные палаты. "Торгово-промышленная палата объединяет по вертикали и горизонтали все слои бизнеса, начиная от мелкого до крупного, а также направления хозяйственно-экономической деятельности: промышленность, сельское хозяйство, финансы, услуги. Поэтому ТПП может нивелировать негативные последствия санкционного давления через активизацию взаимных связей между бизнес-структурами различных государств", – пояснил Леонид Анфимов.