Анестезиолог-реаниматолог: Рома Когодовский молодец. Он борец

Об этом журналистам рассказала анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации (ожоговых больных с палатами интенсивной терапии) Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска Марина Маркевич, которой Глава государства сегодня вручил медаль «За трудовые заслуги».



– Если взять всех детей в моей практике, то Рома Когодовский был самый-самый тяжелый ребенок. Скажу вам честно, вместе с ним мы жили, вместе с ним мы (может, такое и неуместно говорить) умирали. Каждый день мы рассчитывали каждый шаг, каждую минуту – как лечить, что делать. Не только по лекарствам, но и по питанию, по уходу, по поддержанию эмоций. Работали с ним не только как врачи, но и как психологи. Для того, чтобы ребенок верил, что мы ему поможем. Для того, чтобы он знал, что выкарабкается. Потому что надежда – это действительно колоссальное лекарство. Если человек верит тебе, он и вправду пойдет на поправку.



Марина Маркевич считает: выздоровление Романа – это заслуга всей команды, вплоть до главврача больницы и министра здравоохранения.



– Что можно сказать: Рома молодец. Он борец. Ему говорили о том, что все будет хорошо, он поправится, что мы с ним еще будем в футбол играть, – и он улыбался. Большое дело и то, что с ним постоянно рядом была мама. И независимо от того, что Рома перенес столько операций, что лечение было долгим и обширным, мы его старались выводить из медикаментозной седации, чтобы он видел, что все рядом с ним.



Журналисты поинтересовались, осознают ли сами доктора, что они настоящие герои?



– Спасибо большое за такой комплимент! – ответила Марина Маркевич. – Но я думаю, что каждый врач, который помогает не только детям, но и взрослым сегодня в такое непростое время, он герой.