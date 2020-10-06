Анджей Дуда утвердил новый состав правительства Польши

Число министерств сократилось с 20 до 14, пишет ТАСС.
В целом ключевые ведомства польского кабмина продолжат возглавлять те же руководители, однако сообщается и о ряде новых назначений.
Лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский займет пост вице-премьера и будет руководить Комитетом по вопросам госбезопасности.
Делами нововведенного министерства по вопросам органов местного самоуправления будет заниматься Михал Чеслак. За сельское хозяйство станет отвечать Гжегож Пуда. Вице-премьер Петр Глиньский отныне будет совмещать посты министра спорта и министра культуры и социального наследия. Другой вице-премьер – Ярослав Говин – возглавит министерство по вопросам развития, труда и технологий. Михал Куртыка будет руководить министерством по вопросам климата и окружающей среды. Объединенным ведомством, получившимся из слияния министерств образования и науки, будет руководить Пшемыслав Чарнек.
Фото: pixabay.com
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