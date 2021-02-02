Знаменитая американская актриса и телеведущая, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли стала героиней обложки британской версии модного издания Vogue.
Номер, который выйдет в марте, представлен в двух обложках. На одной Анджелина позирует в свойственном ей элегантном монохромном образе – классическое пальто и юбка-карандаш. На второй Джоли предстала в черной водолазке и джинсах, сидя на зеленой лужайке. Стилист подобрал образы от брендов Max Mara, Burberry, Ralph Lauren, Chanel и не только.
На других кадрах голливудская актриса предстала в тренче на голое тело, вальяжно расположившись в режиссерском кресле. Рядом с ней на лужайке бегают ее питомцы – очаровательные собаки Дасти и София. А на террасе дома бывшая жена Брэда Питта разгуливает в винтажном кафтане Brunello Cucinelli, вьетнамках Tom Ford и с кружкой в руках.
Съемка проходила на территории частного поместья в Лос-Анджелесе, где знаменитость проживает со своими детьми – 19-летним Мэддоксом, 17-летним Паксом, 16-летней Захарой, 14-летней Шайлой и 12-летними близнецами Вивьен и Ноксом.
Кроме фотосессии Джоли дала интервью, в котором рассказала о своей последней режиссерской работе, о совместной книге с Amnesty International, о ее продолжающейся борьбе за права женщин и детей, а также о семье и затянувшемся трудном разводе с актером Брэдом Питтом.
Также издание сняло короткий ролик, в котором звезду попросили показать, что она хранит в своей дамской сумочке. Оказалось, в личном аксессуаре 45-летняя актриса носит солнцезащитные очки, блеск для губ Guerlain, шоколад, любимое масло для лица и лекарства от аллергии для детей.
Фото: vogue.co.uk
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Анджелина Джоли появилась на обложке британского Vogue
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