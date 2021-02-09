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Android 12 получит новый интерфейс

В новой версии операционной системы Android изменят дизайн, сообщает РИА Новости.

Фото: pixabay.com

Скриншоты, которые раскрывают обновленный интерфейс самой популярной мобильной ОС, опубликованы на форуме разработчиков XDA.

В Android 12 изменят внешний вид панели уведомлений – ее фон станет прозрачным, а оттенок будет регулироваться в соответствии с выбранной темой. 

В новой версии "зеленого робота" элементы интерфейса получат еще более круглую форму. Изменения затронут и настройки конфиденциальности. Планируется обновленное меню виджетов и еще несколько интересных улучшений. Google снова изменит механику быстрого ответа на сообщения из шторки.



Первую бета-версию Android 12 разработчики должны выпустить в феврале-марте 2021 года. Финальный релиз новой версии операционной системы Google ожидается в конце лета 2021-го. 
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