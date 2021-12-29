Андрейченко встретится с коллективом Глубокской ЦРБ 30 декабря

Владимир Андрейченко проведет информационную встречу с коллективом Глубокской центральной районной больницы, во время которой будет обсужден проект изменений в Конституцию Республики Беларусь.Глубокская ЦРБ преобразована в межрайонный высокоспециализированный медицинский центр, куда в течение часа может быть доставлен любой житель района, чтобы сделать компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию, ангиографию и др. Здесь также оказывается высококачественная помощь людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологией, пациентам хирургического профиля.Реализация инициативы по созданию на базе Глубокской ЦРБ межрайонного медицинского центра стала возможной благодаря проведенным в течение последних семи лет ремонтам отделений медучреждения. Все работы проводились при поддержке председателя Палаты представителей.В настоящее время планомерно приводится в соответствие с современными требованиями материально-техническая база учреждения. Центр оснащается высокотехнологичным медицинским оборудованием. В рамках посещения Глубокской центральной районной больницы Владимир Андрейченко ознакомится с обустройством нового кабинета компьютерной томографии.