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  2. Андрейченко встретится с коллективом Глубокской ЦРБ 30 декабря

Андрейченко встретится с коллективом Глубокской ЦРБ 30 декабря

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко совершит 30 декабря рабочую поездку в Витебскую область. Об этом информирует БЕЛТА


Владимир Андрейченко проведет информационную встречу с коллективом Глубокской центральной районной больницы, во время которой будет обсужден проект изменений в Конституцию Республики Беларусь.

Глубокская ЦРБ преобразована в межрайонный высокоспециализированный медицинский центр, куда в течение часа может быть доставлен любой житель района, чтобы сделать компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию, ангиографию и др. Здесь также оказывается высококачественная помощь людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологией, пациентам хирургического профиля.

Реализация инициативы по созданию на базе Глубокской ЦРБ межрайонного медицинского центра стала возможной благодаря проведенным в течение последних семи лет ремонтам отделений медучреждения. Все работы проводились при поддержке председателя Палаты представителей.

В настоящее время планомерно приводится в соответствие с современными требованиями материально-техническая база учреждения. Центр оснащается высокотехнологичным медицинским оборудованием. В рамках посещения Глубокской центральной районной больницы Владимир Андрейченко ознакомится с обустройством нового кабинета компьютерной томографии.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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