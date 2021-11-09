Андрейченко: важно доводить до международного парламентского сообщества информацию о ситуации вокруг Беларуси

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания, в начале заседания шестой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва сделал акцент на важности взаимодействия депутатов со своими зарубежными коллегами:







– Очень важно оперативно доводить до международного парламентского сообщества объективную информацию о ситуации вокруг Беларуси. Такая возможность у нас существует, ведь онлайн-мероприятия проходят практически каждую неделю. И конечно, мы должны сосредоточить усилия на содействии в реализации перспективных инвестиционных и торгово-экономических проектов, диверсификации рынков сбыта отечественной продукции и технологий. Это основная задача для парламентских групп дружбы.

Председатель Палаты представителей Национального собрания отметил, что результаты недавнего визита индонезийской парламентской делегации – яркий пример той практической пользы, которую может принести их активность при грамотной организации работы.

– По итогам 2020 года Индонезия стала четвертым стратегическим рынком для белорусского хлористого калия и планирует наращивать объемы его закупок. Эта страна заинтересована в поставках нашей автомобильной техники и создании совместных производств, чья продукция в перспективе может выйти на рынки других стран Юго-Восточной Азии. Достижению этих договоренностей в немалой степени способствовали парламентарии двух стран, – отметил Андрейченко.