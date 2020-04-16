Андрейченко: в центре внимания депутатского корпуса — ситуация с коронавирусом в Беларуси

Об этом рассказал председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко:

— В центре внимания депутатского корпуса должны быть вопросы, которые связаны с распространением в стране коронавирусной инфекции, а главное — меры по борьбе с ней. Депутатам необходимо тесно взаимодействовать с местными органами власти и делать все возможное, чтобы оказать содействие в решение каких-либо вопросов.

По словам спикера Палаты представителей, на контроле парламентариев находятся вопросы обеспечения средствами индивидуальной защиты, особенно медицинских работников. Кроме того, пристальное внимание нужно оказывать инвалидам и одиноким пенсионерам. Владимир Андрейченко подчеркнул, что различные общественные организации, а также профсоюзы активно подключились к оказанию такой помощи.

Владимир Андрейченко обратил внимание на то, что депутатам необходимо проводить активную разъяснительную работу:

— Надо информировать о тех мерах, которые принимаются на государственном уровне. Люди должны видеть, что ситуация находится под контролем и Главы государства, и Министерства здравоохранения, и Парламента, и других государственных органов.