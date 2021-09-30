Андрейченко: убийство сотрудника КГБ свидетельствует о нацеленности оппозиции на подрыв гражданского мира и общественной безопасности

Об этом председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко заявил сегодня на заседании Совета Палаты представителей, где рассматривается вопрос о шестой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Она начинает работу в понедельник, 4 октября. Владимир Андрейченко отметил, что предстоящая сессия пройдет в непростых условиях:

– Гибридная атака на Беларусь принимает новые, все более изощренные формы. Прикрываясь лицемерными лозунгами о демократии, в отношении нашей страны Западом наращивается политическое, экономическое, военное и информационное давление.





По словам спикера Палаты представителей, со стороны Запада демонстрируется полное пренебрежение международным правом, в ход идут обвинения в создании миграционного кризиса, по надуманным поводам раскручиваются очередные витки санкционной политики.

– Расчет прост – экономически задушить страну, вызвать социальное недовольство и на этой волне осуществить новую попытку государственного переворота, – подчеркнул Владимир Андрейченко. – В этих целях поощряется экстремистская и террористическая деятельность различного рода оппозиционных групп. Недавнее резонансное убийство сотрудника КГБ – прямое свидетельство нацеленности оппозиции на подрыв гражданского мира и общественной безопасности.

В связи с этим председатель Палаты представителей обратил внимание, что задача парламентариев – принимать все необходимые меры для эффективного реагирования на стоящие перед белорусским государством вызовы, максимально ответственно, оперативно и профессионально подходить к решению задач по сохранению социально ориентированного политического курса:

– Наши цели ясны и понятны белорусскому обществу – независимость, единство, экономический рост. Именно в этом ключе и будет строиться наша деятельность.



