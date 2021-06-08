Андрейченко: товарооборот между Беларусью и Китаем за прошлый год составил порядка 5 миллиардов долларов

Товарооборот между Беларусью и Китаем за прошлый год составил порядка 5 миллиардов долларов. Это вторая позиция после России, хотя раньше Китай был на третьем месте. Об этом рассказал председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко журналистам сегодня по итогам видеоконференции с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Владимир Андрейченко отметил:
– Сегодня обсудили ряд вопросов по увеличению взаимного товарооборота. Особенно в условиях санкционного давления со стороны Запада. У нас есть очень хорошие предложения как с нашей стороны, так и со стороны китайских коллег по наращиванию экспорта наших товаров в КНР, по перенаправлению потоков наших товаров из Европейского союза на китайский рынок. Надо сказать, что сегодня в Евросоюз мы экспортируем нашей продукции примерно на 5,5 миллиарда долларов. Но в то же время потенциальная возможность по поставкам этих товаров в Китайскую Народную Республику примерно такая же.
Обсуждены также вопросы дальнейшего развития Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень». По словам Владимира Андрейченко, там работает 69 резидентов, среди которых очень серьезные китайские инвесторы. Создано 2000 рабочих мест с хорошей заработной платой.
– Мы внесли предложение, чтобы китайцы направляли к нам больше своих инвесторов. Для этого созданы соответствующие условия. Президент вчера по этому вопросу провел совещание. Поэтому будут предусмотрены дополнительные преференции для тех инвесторов, которые придут с серьезными инвестициями в нашу страну.
Стороны также договорились повысить уровень межпарламентского взаимодействия – поднять статус парламентской рабочей группы по сотрудничеству с Китаем до уровня межпарламентской комиссии. Обсудили вопросы оказания экономической помощи со стороны Китая, сотрудничество в сферах медицины, образования, молодежной политики.
Фото: БЕЛТА
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Андрейченко: товарооборот между Беларусью и Китаем за прошлый год составил порядка 5 миллиардов долларов
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