Андрейченко: создание образовательной системы нового типа – ключевая государственная задача

– Такая задача была поставлена и на VI Всебелорусском народном собрании. Нам предстоит сегодня выяснить, насколько поправки, вносимые в Кодекс об образовании, отвечают потребностям дня нынешнего и что нам нужно делать в дальнейшем для достижения этой цели. Необходимость перемен в образовании действительно назрела. Но это не означает, что мы должны отказаться от устоявшихся подходов в этой сфере, на практике доказавших свою эффективность. Полагаю, мы все разделяем эту принципиальную позицию Главы государства. Речь, скорее, идет о тонкой настройке некоторых важных элементов отечественной школы, которая позволит ей более успешно справляться со своей главной функцией – подготовкой молодого поколения к жизни и профессиональной деятельности перед лицом вызовов современной эпохи.
Кроме того, председатель обратил внимание на то, что следствием цифровизации экономики уже стала бурная кадровая революция. Владимир Андрейченко подчеркнул: этот процесс будет только нарастать.
– Многие профессии уже в недалеком будущем или вовсе исчезнут, или их заменит искусственный интеллект. И если мы не примем своевременных мер, то наши вузы рискуют выпускать специалистов, которые в будущем просто никому не будут нужны. В принципе, уже сегодня многие компании предпочитают самостоятельно готовить кадры, потому что это быстрее и дешевле, чем их переучивать.
Владимир Андрейченко пояснил, что для повышения конкурентоспособности граждан на рынке труда придется активно перестраивать систему профессиональной подготовки, укрепляя связь образования, науки и производства, учитывая аспекты региональной политики и делая ставку на компетенции, востребованные экономикой знаний:
– Это в свою очередь потребует определенного смещения акцентов в содержании образования и организации учебного процесса, поскольку объем знаний в мире непрерывно увеличивается и усваивать их традиционными методами становится практически невозможно.
Андрейченко: онлайн-обучение не должно стать нормой
Андрейченко: культурный код нации формируется столетиями, но разрушить его можно всего за одно поколение
Андрейченко: следует повышать престиж наших учебных заведений для иностранцев