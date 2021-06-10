Андрейченко: создание образовательной системы нового типа – ключевая государственная задача

Кроме того, председатель обратил внимание на то, что следствием цифровизации экономики уже стала бурная кадровая революция. Владимир Андрейченко подчеркнул: этот процесс будет только нарастать.Владимир Андрейченко пояснил, что для повышения конкурентоспособности граждан на рынке труда придется активно перестраивать систему профессиональной подготовки, укрепляя связь образования, науки и производства, учитывая аспекты региональной политики и делая ставку на компетенции, востребованные экономикой знаний: