Андрейченко: следует совершенствовать методы и формы просветительской работы по теме геноцида

- сказал Владимир Андрейченко.Сегодня в Палате представителей проходит круглый стол "Историческая память: геноцид белорусского народа". В ходе мероприятия планируется обсудить ход уголовного дела о геноциде жителей Беларуси в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, вопросы подготовки проекта закона "О геноциде белорусского народа", будет заслушана информация о злодеяниях нацистских преступников и их пособников на белорусской земле в годы войны и послевоенное время, о сокрытии нацистскими преступниками и их пособниками следов массового уничтожения гражданского населения на оккупированной территории Беларуси, о деятельности вооруженных националистических формирований на территории Беларуси в послевоенное время, а также об увековечении памяти жертв Великой Отечественной войны.