Андрейченко: следует совершенствовать методы и формы просветительской работы по теме геноцида

Следует совершенствовать методы и формы просветительской работы по теме геноцида, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время круглого стола "Историческая память: геноцид белорусского народа", передает БЕЛТА.
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- Всем нам следует совершенствовать методы и формы просветительской работы по теме геноцида. Необходимо, чтобы наши граждане, особенно молодежь, воспринимали путь, пройденный нашими предками, как часть своей личной судьбы. Ведь от того, как общество относится к своему историческому прошлому, напрямую зависит сохранение народного единства, суверенитета и территориальной целостности государства, - сказал Владимир Андрейченко.
Сегодня в Палате представителей проходит круглый стол "Историческая память: геноцид белорусского народа". В ходе мероприятия планируется обсудить ход уголовного дела о геноциде жителей Беларуси в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, вопросы подготовки проекта закона "О геноциде белорусского народа", будет заслушана информация о злодеяниях нацистских преступников и их пособников на белорусской земле в годы войны и послевоенное время, о сокрытии нацистскими преступниками и их пособниками следов массового уничтожения гражданского населения на оккупированной территории Беларуси, о деятельности вооруженных националистических формирований на территории Беларуси в послевоенное время, а также об увековечении памяти жертв Великой Отечественной войны.