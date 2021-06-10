Андрейченко: следует повышать престиж наших учебных заведений для иностранцев

Еще одна важная проблема, на которую обратил внимание в своем выступлении председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко сегодня во время парламентских слушаний на тему совершенствования национальной системы образования, – ее интеграция в мировое образовательное пространство. Он заметил, что уровень образования у нас достаточно неплохой:



– Однако мы готовим специалистов, которые после завершения наших университетов часто стремятся продолжить образование, а впоследствии и работать в других странах. Думается, что истинная цель нашего участия в Болонском процессе, программах по обмену студентами и прочих мероприятиях такого рода должна состоять в том, чтобы именно наши учебные заведения становились все более привлекательными для иностранцев. Только так мы сможем повысить свои ставки в борьбе за контроль над интеллектуальными ресурсами.



По словам Владимира Андрейченко, первоочередной задачей для нас в этом направлении является укрепление всестороннего сотрудничества и гармонизация законодательства в области образования в рамках Союзного государства и других интеграционных структур на постсоветском пространстве.