Такое мнение высказал сегодня Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на заседании Совета Палаты представителей.
– Сейчас в Палате представителей находится 45 проектов законов. Абсолютное большинство из них должно быть рассмотрено в ближайшие месяцы. Половина уже включена в проект повестки дня сессии. Две трети всех законопроектов подготавливаются к рассмотрению во втором чтении, – уточнил Владимир Андрейченко.
Первостепенное внимание он поручил уделить законам социально-экономического блока, обеспечивающим устойчивое экономическое движение, эффективное развитие бизнес-среды, социальную защиту граждан. Для этого следует аккумулировать и учитывать предложения с мест.
– Депутатскому корпусу седьмого созыва впервые предстоит рассмотреть пакет бюджетных документов страны на будущий год. Депутаты уже принимают участие в работе над республиканским бюджетом на 2021 год и изменениями в Налоговый кодекс. Наша общая задача – чтобы бюджет был эффективным, обеспечивающим эффективное расходование средств, позволил в полном объеме выполнить социальные обязательства государства, – добавил председатель Палаты представителей.
По его словам, следует завершить и доработку проектов новых кодексов – об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного. В межсессионный период рассмотрено около 400 замечаний и предложений по этим проектам.
Фото: БЕЛТА
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Андрейченко: республиканский бюджет должен позволить полностью выполнить социальные обязательства
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