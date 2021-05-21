Андрейченко провел личный прием граждан в Докшицком районе

Жительницы городского поселка Бегомль Лариса Степановна и Нина Степановна обратились по поводу перевода жилого дома с печного отопления на электрическое. Владимир Андрейченко сказал, что у государства есть перспективный план перевода жилищного фонда на электроотопление, в котором указаны конкретные адреса, где это необходимо сделать. Прямо во время приема спикер позвонил министру энергетики Виктору Каранкевичу и поручил взять вопрос на контроль.Дмитрий Григорьевич из Докшиц посетовал на то, что в его доме течет крыша. Владимир Андрейченко пообещал, что в самое ближайшее время проблему устранят, а в 2023 году будет сделан капитальный ремонт дома.Многодетная мама Оксана Валерьевна из агрогородка Парафьяново хочет построить сарай около блокированного трехквартирного жилого дома. Для этого ей нужно согласие соседей, так как земельный участок предоставлен в общее долевое пожизненное владение и границы для обслуживания каждой квартиры не установлены. Но одна соседка согласия на строительство не дает. Спикер связался с юристом, который поможет разобраться в ситуации, и поручил местным властям в течение 10 дней решить вопрос., – считает Владимир Андрейченко.По словам председателя Палаты представителей, каждое обращение требует индивидуального рассмотрения – общих подходов нет., – отметил Владимир Андрейченко.Он сообщил, что за четыре месяца 2021 года в Палату представителей поступило 957 обращений, многие из них касаются применения и толкования законодательства. Спикер напомнил, что в этом году планируется внести изменения и дополнения в закон об обращениях граждан и юридических лиц:Алина ДАНИЛОВИЧФото Александр Воронкович, газета «Родныя вытокі»