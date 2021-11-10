Главная Андрейченко проведет личный прием граждан 12 ноября Опубликовано: 10.11.2021 10:11:00 555 Андрейченко проведет личный прием граждан 12 ноября Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко 12 ноября проведет личный прием граждан в рамках поездки в Витебскую область, пишет БЕЛТА. Архивное фото Прием пройдет с 11:00 до 13:00 в Ушачском районном исполнительном комитете. Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Обращения граждан Андрейченко прием граждан Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ Версия для печати Новости и статьи