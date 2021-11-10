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Андрейченко проведет личный прием граждан 12 ноября

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко 12 ноября проведет личный прием граждан в рамках поездки в Витебскую область, пишет БЕЛТА.

Архивное фото

Прием пройдет с 11:00 до 13:00 в Ушачском районном исполнительном комитете.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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