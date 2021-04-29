Андрейченко: пересмотра истории, героизации нацистов и их пособников, оправдания экстремизма и реваншизма в Беларуси не будет

Пересмотра истории, героизации нацистов и их пособников, оправдания экстремизма и реваншизма в Беларуси не будет. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, открывая парламентские слушания на тему «Территориальная целостность и народное единство Беларуси. Историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР».
– Нынешние парламентские слушания являются продолжением той огромной системной работы, которую мы ведем в рамках Союзного государства, ОДКБ, СНГ по защите исторической правды и сохранению исторической памяти. К сожалению, мировоззренческое противостояние, в основе которого лежат попытки ревизии итогов Второй мировой войны, приобретает поистине планетарные масштабы. И Беларусь, находясь на геополитическом разломе Востока и Запада, вновь оказалась в эпицентре этого конфликта, – сказал Владимир Андрейченко.
По его словам, в этой ситуации дискуссии, казалось бы, чисто академического характера, несут вполне реальную угрозу нашей национальной безопасности. Ведь от того, как общество относится к своему прошлому, напрямую зависит сохранение народного единства и территориальной целостности государства. Особую значимость здесь приобретают ключевые моменты истории, отметил председатель Палаты представителей:
– Для Беларуси и белорусов одним из таких событий, безусловно, является воссоединение западнобелорусских земель в составе БССР. Цель наших парламентских слушаний – посмотреть на это событие глазами белорусов, расставить политические акценты, исходя из своих национальных интересов. Граждане должны понимать, что происходит вокруг Беларуси и для чего это делается. Мы никогда прежде не выносили подобные вопросы на такой уровень, чтобы не задевать национальные чувства наших соседей. Но, к сожалению, это воспринимается как слабость, неспособность отстоять свои интересы и только подстегивает определенные силы, стремящиеся расколоть белорусское общество.
Владимир Андрейченко подчеркнул: рассматривая Беларусь как помеху в реализации своих геополитических планов, они пытаются переформатировать нашу историческую память и внушить белорусам комплекс национальной неполноценности:
– Расчет простой: народ, у которого не сформирована коллективная память, обречен на утрату идентичности, а значит, и права самостоятельно определять свою судьбу. Им хочется, чтобы мы забыли трагедию Рижского договора, разорвавшего Беларусь по живому, политику полонизации белорусского народа, зверские преступления так называемых «проклятых солдат» в отношении белорусского населения. В то же время восстановление исторической справедливости, которым, безусловно, стало воссоединение белорусских земель, представляется как некий акт агрессии. Для нас подобные трактовки совершенно неприемлемы. Белорусы выстрадали свое суверенное право быть единым народом и жить в едином государстве. Помнить об этом – наш святой долг.
По словам Владимира Андрейченко, Беларусь состоялась как сильное независимое государство именно благодаря тому, что в основу политического курса, предложенного Президентом, были заложены идеи исторической преемственности и социальной справедливости:
– Сохранив все лучшее, что нам досталось в наследство от прежних исторических эпох, мы значительно нарастили свой экономический, технологический и интеллектуальный потенциал. Сегодня Республика Беларусь – развитое европейское государство, которое в состоянии за себя постоять. И нынешние парламентские слушания – это четкий сигнал всем любителям спекулировать на исторической проблематике. Существуют границы, пересекать которые не позволено никому. Пересмотра истории, героизации нацистов и их пособников, оправдания экстремизма и реваншизма в Беларуси не будет. Это наша принципиальная, жесткая позиция.
Алина Данилович
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Андрейченко: пересмотра истории, героизации нацистов и их пособников, оправдания экстремизма и реваншизма в Беларуси не будет
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