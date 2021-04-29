Андрейченко: пересмотра истории, героизации нацистов и их пособников, оправдания экстремизма и реваншизма в Беларуси не будет

сказал Владимир Андрейченко.По его словам, в этой ситуации дискуссии, казалось бы, чисто академического характера, несут вполне реальную угрозу нашей национальной безопасности. Ведь от того, как общество относится к своему прошлому, напрямую зависит сохранение народного единства и территориальной целостности государства. Особую значимость здесь приобретают ключевые моменты истории, отметил председатель Палаты представителей:Владимир Андрейченко подчеркнул: рассматривая Беларусь как помеху в реализации своих геополитических планов, они пытаются переформатировать нашу историческую память и внушить белорусам комплекс национальной неполноценности:По словам Владимира Андрейченко, Беларусь состоялась как сильное независимое государство именно благодаря тому, что в основу политического курса, предложенного Президентом, были заложены идеи исторической преемственности и социальной справедливости:Алина Данилович