Андрейченко: парламентская дипломатия должна стать подлинной силой, реализующей волю народов к укреплению мира и доверия

–Абсолютно очевидно, что дальнейшее продвижение по пути конфронтации и нагнетания международной напряженности – это тупиковый путь. Необходимы незамедлительные согласованные действия мирового сообщества по изменению существующего вектора мировой политики, – такое заявление сделал председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко сегодня во время межпарламентской конференции «Роль парламентариев в укреплении международного мира и доверия».
Обращаясь к участникам, он отметил:
– Наша задача – предложить позитивную повестку дня созидания сообщества наций, основанного на принципах равенства, социальной справедливости, открытости, доверия и солидарной ответственности. Политика блокового противостояния должна уступить дорогу концепции интеграции интеграций. При этом самым решительным образом должен звучать голос малых и средних стран, которые являются полноправными субъектами мировой политики. В этом плане все большую актуальность приобретает инициатива Президента Беларуси по перезапуску широкого диалога по вопросам международной безопасности по аналогии с Хельсинкским процессом. Считаю, что всемерная парламентская поддержка указанной инициативы способна подтолкнуть политиков к более активному поиску путей преодоления кризиса международных отношений, выработке стратегических решений по укреплению мира и доверия.
К слову, актуальность темы конференции не вызывает сомнения. Несмотря на то что на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН нынешний год объявлен Международным годом мира и доверия, наблюдается резкий рост геополитического и геоэкономического противостояния, разрушается система международных отношений. По словам председателя, применение санкций стало привычным инструментом политического давления, а двойные стандарты – элементом широкомасштабной информационной войны:
– Испытание на прочность прошла и Беларусь, находящаяся на геополитическом изломе между Востоком и Западом. Многих не устраивает самостоятельный внешнеполитический курс страны, нацеленность на созидательный труд и сотрудничество. Опираясь на поддержку абсолютного большинства граждан, мы не допустили и никогда не допустим разгула экстремизма, вражды и ненависти на белорусской земле. Общественный мир и порядок, социальная направленность белорусской государственности будут и далее лежать в основе доверия народа власти. Об этом говорят итоги шестого Всебелорусского народного собрания.
Кроме того, приоритетным направлением обеспечения глобальной безопасности остается сотрудничество по использованию современных информационных технологий. Республикой Беларусь выдвинуто предложение о формировании пояса цифрового добрососедства. Владимир Андрейченко заключил, что важнейшими элементами соглашений в этой сфере могли бы стать идеи цифрового суверенитета и нейтралитета. А также призвал всех парламентариев присоединиться к рассмотрению инициативы о возможности проведения парламентской конференции по этой тематике.
Фото: БЕЛТА
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Андрейченко: парламентская дипломатия должна стать подлинной силой, реализующей волю народов к укреплению мира и доверия
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