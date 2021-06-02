Андрейченко: отношения между Беларусью и Пакистаном искренние и доверительные

Председатель Палаты Представителей отметил, что по ряду договоренностей страны уже продвинулись вперед. В Пакистане начал работу 45-тонный белорусский БЕЛАЗ. Кроме того, начались поставки сухого молока и детского питания., – констатировал Владимир Андрейченко. –По словам председателя Палаты представителей, одним из приоритетов Пакистана является развитие сельского хозяйства, содействие местным фермерам. По этому направлению сотрудничества между Беларусью и Пакистаном также ведется работа. Владимир Андрейченко анонсировал:Между Беларусью и Пакистаном проработана солидная договорно-правовая база. Это около 80 межгосударственных, межправительственных, межведомственных документов. Созданы соответствующие комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству., – резюмировал Владимир Андрейченко:В свою очередь пакистанский дипломат добавил, что эта встреча в парламенте для него большая честь. Саджад Хайдер Хан подытожил: