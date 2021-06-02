Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.09
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Андрейченко: отношения между Беларусью и Пакистаном искренние и доверительные

Андрейченко: отношения между Беларусью и Пакистаном искренние и доверительные

Товарооборот между Беларусью и Пакистаном за прошлый год составил 52 миллиона долларов. Однако еще есть проекты, которые не реализованы. Поэтому фундаментом развития отношений должно стать как раз наращивание взаимного товарооборота. Об этом председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко заявил во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан в Беларуси Саджадом Хайдером Ханом. Владимир Андрейченко в ходе разговора отметил:


– В 2017 году я посещал Пакистан во главе парламентской делегации. Тогда состоялись встречи с президентом, главами обеих палат парламента, премьер-министром и рядом министров, на которых мы выработали конкретные проекты, программы действий и подписали ряд соглашений о межпарламентском сотрудничестве. 


Председатель Палаты Представителей отметил, что по ряду договоренностей страны уже продвинулись вперед. В Пакистане начал работу 45-тонный белорусский БЕЛАЗ. Кроме того, начались поставки сухого молока и детского питания.

– Нас радует, что сегодня рассматривается бизнес-проект по организации сборочного производства белорусских тракторов в провинции Пенджаб, – констатировал Владимир Андрейченко. – Еще не все проекты реализованы. Тогда мы провели замечательный бизнес-форум по вопросам развития сотрудничества в области сельского хозяйства. Договорились организовать предприятие по переработке белорусской птицы, а также детского питания из нашего сырья. Но в силу ряда объективных и субъективных причин нам не все удалось реализовать. Я думаю, что мы можем вернуться к этим проектам.


По словам председателя Палаты представителей, одним из приоритетов Пакистана является развитие сельского хозяйства, содействие местным фермерам. По этому направлению сотрудничества между Беларусью и Пакистаном также ведется работа. Владимир Андрейченко анонсировал: 

– В соответствии с договоренностью между министерствами сельского хозяйства Беларуси и Пакистана в этом году или в начале следующего должен состояться бизнес-форум. Мы считаем, что было бы хорошо, если бы он был приурочен к визиту спикера Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан в Республику Беларусь. Соответствующее приглашение мы направили в январе прошлого года.


Между Беларусью и Пакистаном проработана солидная договорно-правовая база. Это около 80 межгосударственных, межправительственных, межведомственных документов. Созданы соответствующие комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству.

– Поэтому у нас есть все основания для того, чтобы работать более активно, – резюмировал Владимир Андрейченко:

– Я думаю, что и парламентариям эти вопросы надо брать на контроль. И, самое главное, оказывать содействие нашим деловым кругам, чтобы товарооборот между нашими странами увеличивался. Потому что в плане политических отношений у нас проблем нет. Мы поддерживаем инициативу пакистанской стороны о проведении видеоконференции руководителей наших профильных комиссий, где обсудим конкретные вопросы торгово-экономического сотрудничества. Это можно сделать в этом месяце. 


В свою очередь пакистанский дипломат добавил, что эта встреча в парламенте для него большая честь. Саджад Хайдер Хан подытожил:

– Я очень горд, что между нашими странами хорошие отношения во всех сферах. Так, главы двух государств находятся в хороших отношениях, и между нашими странами нет никакого недопонимания. Поэтому я считаю, что это будет способствовать развитию наших отношений и в будущем. Те 80 соглашений, которые были подписаны за последние 5–6 лет, являются хорошим фундаментом для развития в дальнейшем еще более благоприятных отношений. За последние шесть месяцев, которые я нахожусь в Беларуси, я приложил все усилия для того, чтобы продвигать вперед уже подписанные соглашения. 




Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Новости и статьи
Денис Дук: масштабы геноцида белорусского народа недооценены
Корпоративные акции в честь Всемирного дня донора крови стартовали в Беларуси
Луцкий: БРСМ необходимо выращивать лидеров мнений в молодежной среде
БРСМ проведет внеочередной 44-й съезд в августе
Тимати выпустил клип, посвященный шоу "Холостяк"
На «Белагро–2021» выбирают лучший вкус и племенную корову – стрим
Генпрокуратура Беларуси направила поручение в Литву об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде
Лазаревич: в Беларуси создана социально ориентированная система
Крупко обсудил с министром сельского хозяйства Азербайджана застройку Нагорного Карабаха по принципу белорусских агрогородков
Гендиректор «Бобруйскагромаша»: хочется видеть женщин с горящими глазами и желанием сделать что-то и для предприятия, и лично для себя
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Красное на дурном
«Больше не верю в институт семьи»: Ида Галич прокомментировала свой развод
Биржа: белорусский рубль ослаб по отношению ко всем трем основным валютам
Конституционный Суд не выявил пробелов, коллизий и правовой неопределенности в Декрете № 2
Мингорисполком и облисполкомы проведут 5 июня прямые телефонные линии
БЖД назначила дополнительный поезд Минск - Витебск на время "Славянского базара"
ОСВОД: с начала года за нарушение правил охраны жизни людей на водах предупреждено более 9500 человек
"Белавиа" работает над поиском новых направлений и корректировкой маршрутов
В детских летних лагерях Беларуси оздоровятся около 342 тысяч ребят
Субъекты малого и среднего бизнеса на 35,7% формируют бюджет Могилевской области
Диетолог объяснил, как выбрать самый полезный картофель
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Отдых природы
За январь – апрель в консолидированный бюджет Могилевской области поступило 495,3 млн рублей
Правительство определило, как будут выглядеть биометрические документы
Минюст: перечень административных процедур в электронном формате дополнен 16 позициями
Брестская областная больница будет сотрудничать с БрГТУ
Врач назвал эффективный способ профилактики астмы
В Горках открыли площадку для воркаута
"Уральские авиалинии" начали летать из Екатеринбурга в Минск
В столице изменены нормативы расхода тепловой энергии в домах без приборов учета
В Рогачевском районе в ДТП пострадали двое дорожных рабочих
В бригаде спецназа внутренних войск проведены занятия для минских десятиклассников
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Осадок останется
ЕЭК внесла изменения в перечни стандартов к техрегламенту на питьевую воду
Погода 3 июня: преимущественно без осадков и до 22 градусов тепла
Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей провел прием граждан
Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали у берегов Камчатки
Беларусь намерена обратиться в Совет ИКАО для оценки правомерности запретов на полеты через Украину
Руководитель «Бобруйскагромаша» рассказала о главных принципах работы предприятия
Кухарев: необходимо максимально создавать условия для того, чтобы минчане могли привиться от COVID-19 на рабочих местах
В Брестской области лесорубов учат безопасно работать
V Пасхальная молодежная танцевально-исполнительская ярмарка «Пасхалица на Соборной» пройдет 3 июня в Минске
Кардиолог напомнил о последовательности действий оказания первой помощи при обмороке
мнение
Всеволод ШИМОВ
Слабая надежда на прорыв
Девушка подралась с медведем, защищая своих собак
Сборная Беларуси по футболу проведет товарищеский матч с азербайджанцами
Президент устоял и позволил нам, промышленникам, работать и жить полной жизнью – Лазаревич
Авторы
СКАНИРУЙТЕ