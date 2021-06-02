Андрейченко: отношения между Беларусью и Пакистаном искренние и доверительные

Товарооборот между Беларусью и Пакистаном за прошлый год составил 52 миллиона долларов. Однако еще есть проекты, которые не реализованы. Поэтому фундаментом развития отношений должно стать как раз наращивание взаимного товарооборота. Об этом председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко заявил во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан в Беларуси Саджадом Хайдером Ханом. Владимир Андрейченко в ходе разговора отметил:
– В 2017 году я посещал Пакистан во главе парламентской делегации. Тогда состоялись встречи с президентом, главами обеих палат парламента, премьер-министром и рядом министров, на которых мы выработали конкретные проекты, программы действий и подписали ряд соглашений о межпарламентском сотрудничестве.
Председатель Палаты Представителей отметил, что по ряду договоренностей страны уже продвинулись вперед. В Пакистане начал работу 45-тонный белорусский БЕЛАЗ. Кроме того, начались поставки сухого молока и детского питания.
– Нас радует, что сегодня рассматривается бизнес-проект по организации сборочного производства белорусских тракторов в провинции Пенджаб, – констатировал Владимир Андрейченко. – Еще не все проекты реализованы. Тогда мы провели замечательный бизнес-форум по вопросам развития сотрудничества в области сельского хозяйства. Договорились организовать предприятие по переработке белорусской птицы, а также детского питания из нашего сырья. Но в силу ряда объективных и субъективных причин нам не все удалось реализовать. Я думаю, что мы можем вернуться к этим проектам.
По словам председателя Палаты представителей, одним из приоритетов Пакистана является развитие сельского хозяйства, содействие местным фермерам. По этому направлению сотрудничества между Беларусью и Пакистаном также ведется работа. Владимир Андрейченко анонсировал:
– В соответствии с договоренностью между министерствами сельского хозяйства Беларуси и Пакистана в этом году или в начале следующего должен состояться бизнес-форум. Мы считаем, что было бы хорошо, если бы он был приурочен к визиту спикера Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан в Республику Беларусь. Соответствующее приглашение мы направили в январе прошлого года.
Между Беларусью и Пакистаном проработана солидная договорно-правовая база. Это около 80 межгосударственных, межправительственных, межведомственных документов. Созданы соответствующие комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству.
– Поэтому у нас есть все основания для того, чтобы работать более активно, – резюмировал Владимир Андрейченко:
– Я думаю, что и парламентариям эти вопросы надо брать на контроль. И, самое главное, оказывать содействие нашим деловым кругам, чтобы товарооборот между нашими странами увеличивался. Потому что в плане политических отношений у нас проблем нет. Мы поддерживаем инициативу пакистанской стороны о проведении видеоконференции руководителей наших профильных комиссий, где обсудим конкретные вопросы торгово-экономического сотрудничества. Это можно сделать в этом месяце.
В свою очередь пакистанский дипломат добавил, что эта встреча в парламенте для него большая честь. Саджад Хайдер Хан подытожил:
– Я очень горд, что между нашими странами хорошие отношения во всех сферах. Так, главы двух государств находятся в хороших отношениях, и между нашими странами нет никакого недопонимания. Поэтому я считаю, что это будет способствовать развитию наших отношений и в будущем. Те 80 соглашений, которые были подписаны за последние 5–6 лет, являются хорошим фундаментом для развития в дальнейшем еще более благоприятных отношений. За последние шесть месяцев, которые я нахожусь в Беларуси, я приложил все усилия для того, чтобы продвигать вперед уже подписанные соглашения.
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Андрейченко: отношения между Беларусью и Пакистаном искренние и доверительные
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