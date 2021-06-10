“При всех своих преимуществах интернет-технологии, профилизация обучения и индивидуализация педагогического процесса несут в себе значительные риски, которые мы тоже должны учитывать при определении путей развития национальной школы”. Такую точку зрения выразил сегодня председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко в Овальном зале во время парламентских слушаний на тему совершенствования национальной системы образования. Он заметил, что платой человечества за прогресс становится ухудшение памяти и умственных способностей, снижение мотивации к учебе, развитие тревожности и появление серьезных проблем со здоровьем у подростков.
– Главное – усиливается атомизация общества. В этих условиях поддержание подлинной человеческой и гражданской солидарности становится очень сложной задачей для любого государства. Это возможно только в том случае, если общество не утрачивает свои традиции и морально-ценностные ориентиры. А ведь это как раз и происходит сегодня во всем мире. Стиль своего общения в социальных сетях люди переносят в реальную жизнь, полагая, что и здесь для них не существует никаких нравственных границ и социальных обязательств.
Владимир Андрейченко подчеркнул, что современные технологии нужно воспринимать не как панацею, а как инструмент, которым и педагоги, и их ученики должны научиться грамотно пользоваться, чтобы по-новому и с пользой организовать учебный процесс для всех его участников:
– К примеру, мы осознали пользу удаленного обучения, которое выручило нас во время пандемии. Но это не должно стать нормой при обучении в обычных условиях. Онлайн-формат будет действительно полезен, если использовать его для развития творческого мышления, навыков самостоятельной работы и коллективного взаимодействия при решении нестандартных задач.
Фото: БЕЛТА
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Андрейченко: онлайн-обучение не должно стать нормой
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