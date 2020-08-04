Андрейченко: никто, кроме самих белорусов, не обеспечит независимость страны, мир, стабильность и общественное благополучие

Никто, кроме самих белорусов, не обеспечит независимость страны, мир, стабильность и общественное благополучие. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко на закрытии третьей внеочередной сессии Палаты представителей.

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Спикер отметил:

– Все мы находимся под впечатлением от выступления Главы государства с Посланием белорусскому народу и Парламенту. Состоялся действительно открытый и откровенный разговор, в ходе которого мы получили ответы на самые чувствительные вопросы, волнующие сегодня белорусское общество.

Среди таких вопросов – обеспечение независимости и суверенитета страны, конституционное строительство, сохранение социально ориентированной модели белорусской государственности и стратегия ее последовательного развития в непростых внешних условиях. Владимир Андрейченко убежден:

– Залогом успешного преодоления трудностей, обусловленных обострением глобальных геополитических противоречий и усиливающимся мировым кризисом, является единение и сплочение народа. Никто, кроме самих белорусов, не обеспечит независимость страны, мир, стабильность и общественное благополучие. Уверен, что абсолютное большинство наших граждан полностью разделяет этот главный посыл Президента и понимает, что на всех нас сегодня лежит колоссальная ответственность за судьбу страны.

Спикер Палаты представителей подчеркнул, что послание является программным документом, задающим основные векторы деятельности для всех государственных органов. Кроме того, оно закладывает фундамент формирования планов на предстоящую пятилетку, дает ясное, четкое понимание, в каком направлении будет развиваться Беларусь.

Как отметил Владимир Андрейченко, избирательная кампания выходит на финишную прямую:

– Нам необходимо максимально эффективно использовать оставшееся время работы в округах для общения с людьми, трудовыми коллективами, общественными организациями. Наша задача, объективно, без эмоций донести созидательный смысл каждого тезиса Послания до избирателей. Будет непросто. Мы видим, как нагнетается ситуация, какие усилия и немалые финансовые средства вкладываются в то, чтобы раскачать страну, сбить с толку нашу молодежь оторванными от реальности безответственными лозунгами.

Еще одна наша задача, по словам спикера, – это работа с международными наблюдателями и коллегами-парламентариями из других стран:

– Международное сообщество пристально следит за ходом президентской избирательной кампании. Здесь наш голос должен быть также отчетливо слышен. Мы должны максимально способствовать тому, чтобы мир увидел объективную картину происходящего. В Беларуси созданы все условия для того, чтобы выборы стали реальным демократичным волеизъявлением народа. И мы самостоятельно определим путь своего развития без вмешательства извне.