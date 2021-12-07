Андрейченко: недопустимость искажения истории и героизации нацизма нужно закрепить законодательно

"Наше мероприятие является логическим продолжением деятельности Парламента по законодательному обеспечению защиты фундаментальных ценностей белорусского народа. Широкий общественный диалог, прошедший в Республике Беларусь, выявил потребность в закреплении на уровне Конституции и в законодательстве недопустимости искажения истории и героизации нацизма", – сказал Владимир Андрейченко.





Спикер напомнил, что ряд таких документов уже принят.



"Очередным шагом в этом направлении станет рассмотрение проекта Закона "О геноциде белорусского народа", подготовленного в соответствии с поручением Главы государства депутатами совместно с Генеральной прокуратурой", – отметил он.





