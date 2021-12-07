SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 2.87
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Андрейченко: недопустимость искажения истории и героизации нацизма нужно закрепить законодательно

Андрейченко: недопустимость искажения истории и героизации нацизма нужно закрепить законодательно

Необходимо законодательно закрепить недопустимость искажения истории и героизации нацизма, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время круглого стола "Историческая память: геноцид белорусского народа", передает БЕЛТА.


"Наше мероприятие является логическим продолжением деятельности Парламента по законодательному обеспечению защиты фундаментальных ценностей белорусского народа. Широкий общественный диалог, прошедший в Республике Беларусь, выявил потребность в закреплении на уровне Конституции и в законодательстве недопустимости искажения истории и героизации нацизма", – сказал Владимир Андрейченко.

Спикер напомнил, что ряд таких документов уже принят.

"Очередным шагом в этом направлении станет рассмотрение проекта Закона "О геноциде белорусского народа", подготовленного в соответствии с поручением Главы государства депутатами совместно с Генеральной прокуратурой", – отметил он.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы