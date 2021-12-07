Андрейченко: недопустимость искажения истории и героизации нацизма нужно закрепить законодательно

Необходимо законодательно закрепить недопустимость искажения истории и героизации нацизма, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время круглого стола "Историческая память: геноцид белорусского народа", передает БЕЛТА.
"Наше мероприятие является логическим продолжением деятельности Парламента по законодательному обеспечению защиты фундаментальных ценностей белорусского народа. Широкий общественный диалог, прошедший в Республике Беларусь, выявил потребность в закреплении на уровне Конституции и в законодательстве недопустимости искажения истории и героизации нацизма", – сказал Владимир Андрейченко.
Спикер напомнил, что ряд таких документов уже принят.
"Очередным шагом в этом направлении станет рассмотрение проекта Закона "О геноциде белорусского народа", подготовленного в соответствии с поручением Главы государства депутатами совместно с Генеральной прокуратурой", – отметил он.
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