Андрейченко: не всем сегодня нравится, что на политической карте мира есть такие государства, как Россия и Беларусь

«Тон белорусско-российским отношениям задают наши президенты, которые только в этом году уже встретились три раза, а также премьер-министры. Время сегодня неспокойное, труднопредсказуемое, я бы даже сказал, взрывоопасное. Нам нужно чаще встречаться, обсуждать разные вопросы, а где-то – работать на упреждение, корректировать повестку дня». Об этом председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко заявил во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Беларуси Евгением Лукьяновым.
Председатель поздравил посла с официальным началом дипломатической миссии и выразил уверенность, что в основе дальнейших отношений, как и раньше, будут лежать дружба, доверие, взаимопонимание во всех сферах. Владимир Андрейченко подчеркнул, что наша страна придает большое значение укреплению и дальнейшему развитию сотрудничества с Россией:
– Россия наш ключевой и стратегический партнер. И фундаментом отношений выступает прежде всего экономика. В хорошие годы товарооборот между нашими странами составлял практически 40 миллиардов долларов. В 2019 году было около 35 миллиардов. Несколько «просели» в прошлом году – до 30 миллиардов. Но этот год начали хорошо. Рост товарооборота составил около 20 процентов. Об этом говорили и наши президенты, когда встречались в Сочи.
По словам председателя, парламентарии также не стоят в стороне от развития политических, торгово-экономических и культурных вопросов. Он отметил, что по этой линии проводится много мероприятий. Как, например, недавняя международная научно-практическая конференция, которая была посвящена сохранению исторической памяти, недопущению реабилитации нацизма. В ней, к слову, принимали участие председатель Государственной думы России Вячеслав Володин и экс-посол Российской Федерации в Беларуси Дмитрий Мезенцев.
Кроме того, председатель Палаты представителей анонсировал очередное крупное мероприятие, которое состоится 16 июня. А именно заседание Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Владимир Андрейченко пригласил Евгения Лукьянова принять в нем участие. Рассказал:
– Будем обсуждать ряд важных вопросов: ход выполнения союзных программ, исполнение бюджета. Также выработаем ориентиры по бюджету и на следующий год. Кроме этого, скоро состоится Форум регионов Беларуси и России. 15 июля – Славянский базар в Витебске. Как правило, в его рамках всегда проходит и День Союзного государства, в котором по традиции принимают участие российские послы и секретарь Союзного государства. График у нас насыщенный, темпы сбавлять мы не намерены.
Кроме того, не всем нравится, что на политической карте мира есть такие государства, как Россия и Беларусь, констатировал Владимир Андрейченко:
– Мы это видим из тех событий, которые в последнее время происходят. В частности, ситуация с самолетом Афины – Вильнюс, посадка которого была произведена по просьбе экипажа. На сегодняшний день, не дождавшись никакого расследования, не создав никакую комиссию, сразу были назначены виновники в лице Беларуси. Понятно, что пытаются создать образ врага из Беларуси, изолировать нашу страну. Цель – вызвать недовольство людей. Но я думаю, что мы должны адекватно, зеркально и жестко отвечать на все предпринимаемые попытки раскачать ситуацию в Беларуси. В целом я считаю, что у нас много тем для сотрудничества. Очень много еще нереализованных возможностей. И думаю, что в этом и залог нашего будущего успеха.
В свою очередь, российский дипломат отметил, что назначение послом для него – это не только большая честь, но и большая ответственность. Он пояснил, что это объясняется характером отношений между нашими странами и теми проблемами, которые сейчас решаются в рабочем порядке как в политическом, так и в экономическом плане.
– И конечно, есть один большой фактор, который мне будет помогать в работе – это не только доброе отношение властей Беларуси к российскому посольству, к России, но и прежде всего рабочий человеческий и политический контакт наших руководителей. Это облегчает выполнение тех задач, которые перед нами ставят не только президенты, но и сама жизнь. Да, она динамична, непредсказуема. События иногда развиваются крайне неожиданно. Всплески эмоций тоже вполне понятны. Сейчас, наверное, будет еще один всплеск эмоций по поводу посадки самолета в Берлине. К счастью, все закончилось благополучно, взрывное устройство не было обнаружено. Посмотрим, как будет развиваться ситуация вокруг этого случая, как будет реагировать ИКАО, какие сроки для проверки инцидента они определят, как это будет обсуждаться в прессе. И, безусловно, этот факт не должен остаться без внимания международных организаций.
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Андрейченко: не всем сегодня нравится, что на политической карте мира есть такие государства, как Россия и Беларусь
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