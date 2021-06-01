Андрейченко: не всем сегодня нравится, что на политической карте мира есть такие государства, как Россия и Беларусь

Председатель поздравил посла с официальным началом дипломатической миссии и выразил уверенность, что в основе дальнейших отношений, как и раньше, будут лежать дружба, доверие, взаимопонимание во всех сферах. Владимир Андрейченко подчеркнул, что наша страна придает большое значение укреплению и дальнейшему развитию сотрудничества с Россией:По словам председателя, парламентарии также не стоят в стороне от развития политических, торгово-экономических и культурных вопросов. Он отметил, что по этой линии проводится много мероприятий. Как, например, недавняя международная научно-практическая конференция, которая была посвящена сохранению исторической памяти, недопущению реабилитации нацизма. В ней, к слову, принимали участие председатель Государственной думы России Вячеслав Володин и экс-посол Российской Федерации в Беларуси Дмитрий Мезенцев.Кроме того, председатель Палаты представителей анонсировал очередное крупное мероприятие, которое состоится 16 июня. А именно заседание Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Владимир Андрейченко пригласил Евгения Лукьянова принять в нем участие. Рассказал:Кроме того, не всем нравится, что на политической карте мира есть такие государства, как Россия и Беларусь, констатировал Владимир Андрейченко:В свою очередь, российский дипломат отметил, что назначение послом для него – это не только большая честь, но и большая ответственность. Он пояснил, что это объясняется характером отношений между нашими странами и теми проблемами, которые сейчас решаются в рабочем порядке как в политическом, так и в экономическом плане.