Андрейченко на встрече с Володиным: белорусско-российские отношения носят открытый и взаимовыгодный характер

Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время встречи с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным. Владимир Андрейченко поздравил российского коллегу с избранием его председателем Государственной думы VIII созыва и подчеркнул:

– Для нас очень важно, что ваш первый государственный зарубежный визит состоялся именно в Беларусь. Это еще раз подтверждает, что наши отношения носят открытый, взаимовыгодный, доброжелательный характер. Вы могли это почувствовать и во время встречи с нашим Президентом Александром Лукашенко, во время которой было отмечено, что во все времена и особенно сейчас, в непростой период гибридной агрессии со стороны Запада, мы встречаемся для обсуждения проблем и выработки направлений работы.





По мнению спикера нижней палаты Парламента, гибридная война сегодня развязана не только против Беларуси, но и против России. Он уточнил, что против наших стран применяется весь арсенал – ложь, дезинформация, манипулирование фактами и событиями:

– В прошлом году не получилось, поэтому теперь оппоненты прибегают к новым методам. Обвиняют Беларусь в том, что мы организовали ввоз мигрантов. Что мы отдельно завозим этих людей. Но это совершенно не так. Люди бегут от войны, а мы им стараемся помочь. Но мы видим, как западные политики это используют в своих целях – наращивают на границе военное присутствие. Поэтому важно, что мы сегодня вместе и в международных организациях – ПАСЕ и ОБСЕ. Я хотел бы особо вас поблагодарить за помощь белорусской стороне. Напомню, что на недавнем заседании 141-й Ассамблеи Межпарламентского союза была попытка протащить антибелорусскую резолюцию, но благодаря действиям вашей депутации и нашей активной работе эта резолюция потерпела крах. Это еще раз подтверждает, что вместе мы сильны.

Владимир Андрейченко считает, что лучшим ответом на внешнее давление, санкции, которые применяются против наших стран, должна стать работа по развитию экономики.

– Об этом сегодня и наш Президент говорил, – дополняет спикер. – И в повестке дня есть вопрос об основных направлениях реализации положений Союзного государства на 2021–2023 годы. Было принято 28 союзных программ. Поэтому предстоит очень большая работа для парламентариев. Нужно будет изменить около 400 нормативных правовых актов.