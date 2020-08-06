Андрейченко: на каждом из нас сегодня лежит колоссальная ответственность за будущее Беларуси

Сегодня на избирательном участке № 4 свой голос отдал председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что пришел голосовать досрочно в связи со своим графиком работы.

– На каждом из нас сегодня лежит колоссальная ответственность за будущее Беларуси. Поэтому выбор каждого должен быть осознанный, чтобы страна и дальше развивалась, чтобы наши люди могли спокойно жить, работать. Важно сохранить стабильность и безопасность – это основа улучшения благосостояния, благополучия наших людей. Вот за это сегодня я и проголосовал, – сказал Владимир Андрейченко.

Он также напомнил о необходимости соблюдения Конституции и избирательного законодательства:

– Оно у нас очень прогрессивное и высоко оценено международными парламентскими структурами. Думаю, у людей, которые сегодня пытаются дестабилизировать ситуацию в Беларуси, цель одна – вызвать в обществе протестное настроение. Это не во благо страны. Поэтому мы должны проявлять спокойствие, выдержку – люди на это и настроены. Я много провел встреч, будучи в областях, регионах. Люди понимают, что только трудом, дисциплиной, правопорядком мы можем сделать нашу страну современной и процветающей.