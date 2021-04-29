Андрейченко: мы никому не угрожаем, единственное наше стремление – сохранить независимость Беларуси

Мы никому не угрожаем, единственное наше стремление – сохранить независимость Беларуси. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, открывая парламентские слушания на тему «Территориальная целостность и народное единство Беларуси. Историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР».
– Добрососедство, гостеприимность, стремление жить в мире – все эти качества белорусского народа находят свое воплощение в миролюбивом многовекторном внешнеполитическом курсе государства. Мы никому не угрожаем, не имеем территориальных претензий. Единственное наше стремление – это сохранить независимость Беларуси, сделать страну уютной, комфортной как для наших граждан, так и для всех, кто приезжает к нам с открытым сердцем и готовностью к сотрудничеству, – сказал Владимир Андрейченко.
По его словам, мы ни в коем случае не должны отождествлять отдельных зарубежных политиков и политические силы с целыми странами и народами. Наша задача не формирование образа врага, а защита исторической правды, подчеркнул спикер:
– Тем более что в нашей истории есть масса примеров, которые объединяют народы и являются предметом общей гордости. Глубоко убежден, что именно их мы должны ставить во главу угла, обращаясь к прошлому. Немало таких примеров и в белорусско-польской истории. Ведь с первых дней войны многие белорусы плечом к плечу с поляками сражались с фашистскими захватчиками.
Владимир Андрейченко напомнил, что в 1943 году именно на белорусской земле 1-я польская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко приняла свое боевое крещение. В память об этом событии под деревней Ленино Могилевской области воздвигнут величественный мемориал, посвященный советско-польскому боевому братству. В составе советских воинских соединений и Войска польского белорусы и поляки вместе прошли трудными дорогами войны, освобождали Беларусь, Польшу, штурмовали Берлин.
– И в послевоенные годы нас всегда связывали прочные производственные, образовательные, культурные связи. Все это примеры, на которых воспитывалось не одно поколение белорусов и поляков. На этом фоне особо нелепыми выглядят попытки раздуть у нас так называемый «польский вопрос». Белорусы, русские, поляки, евреи, украинцы, литовцы испокон веков живут на этой земле как в большой семье, которая не разделяет своих детей на родных и приемных. И с этой точки зрения они все являются белорусами, – отметил председатель Палаты представителей.
Алина Данилович
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Андрейченко: мы никому не угрожаем, единственное наше стремление – сохранить независимость Беларуси
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