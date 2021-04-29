Андрейченко: мы никому не угрожаем, единственное наше стремление – сохранить независимость Беларуси

– сказал Владимир Андрейченко.По его словам, мы ни в коем случае не должны отождествлять отдельных зарубежных политиков и политические силы с целыми странами и народами. Наша задача не формирование образа врага, а защита исторической правды, подчеркнул спикер:Владимир Андрейченко напомнил, что в 1943 году именно на белорусской земле 1-я польская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко приняла свое боевое крещение. В память об этом событии под деревней Ленино Могилевской области воздвигнут величественный мемориал, посвященный советско-польскому боевому братству. В составе советских воинских соединений и Войска польского белорусы и поляки вместе прошли трудными дорогами войны, освобождали Беларусь, Польшу, штурмовали Берлин.отметил председатель Палаты представителей.Алина Данилович