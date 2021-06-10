Андрейченко: культурный код нации формируется столетиями, но разрушить его можно всего за одно поколение

"Культурный код нации формируется столетиями, но разрушить его можно всего за одно поколение. Поэтому гуманизация и гуманитаризация – это не прихоть, а веление времени и магистральный путь развития образования". Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко сегодня во время парламентских слушаний на тему "Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования". Он подчеркнул, что касается это не только подготовки чистых гуманитариев.



– Специалисты, обладающие междисциплинарными компетенциями, – это именно та профессиональная категория, которая сегодня наиболее востребована в самых высокотехнологичных и высокооплачиваемых областях экономики.



Кроме того, по его словам, также следует пересмотреть и подходы к организации воспитательной работы на всех уровнях образовательной системы:



– Ведь мы постоянно убеждаемся, что нынешняя молодежь – это качественно новое поколение людей, работать с которыми по-старому уже невозможно. На эту задачу Глава государства обратил особое внимание всех, кто сегодня работает с молодежью. Необходимо найти к нашим детям правильный подход, видя в каждом из них личность, равную себе. От этого напрямую зависит сохранение и белорусской модели государственности, и принципа социальной справедливости в непростую эпоху смены поколений, которую переживает Беларусь.



Владимир Андрейченко пояснил, что в этой ситуации роль и значение школы как важнейшего социального института, обеспечивающего связь времен и передачу духовной эстафеты, вырастают многократно. По его мнению, самое серьезное внимание следует уделить вопросам подготовки педагогических кадров. Он подытожил: случайных людей в этой профессии быть не должно.