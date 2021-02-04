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Андрейченко: итоги ВНС будут формировать повестку дня законодательной деятельности Палаты представителей

Итоги Всебелорусского народного собрания будут формировать повестку дня законодательной деятельности Палаты представителей. Об этом заявил сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании Совета.


– Нам нужно будет оперативно скорректировать повестку дня с учетом поручений Президента и итоговых документов, которые будут выработаны на ВНС, – сказал, открывая заседание, Владимир Андрейченко. 

Так, к примеру, депутаты Палаты представителей являются инициаторами корректировки Закона "О республиканских и местных собраниях". И по результатам ВНС им предстоит работа над этим проектом с учетом предложений граждан, поступивших во время собрания и перед ним.

Сегодня в Палате представителей состоялось заседание Совета. Рассмотрены вопросы подготовки законопроектов на предстоящую весеннюю сессию, а также план международного сотрудничества Палаты представителей на 2021 год. В частности, на весеннюю сессию будет вынесен проект Кодекса об образовании. 

– Нужно подготовить комплексный, выверенный документ, способный обеспечить баланс интересов педагогов, учеников и родителей, – отметил Владимир Андрейченко. – Необходимо обеспечить широкое обсуждение кодекса с общественностью, специалистами, практиками и провести в июне парламентские слушания по этой тематике, выработав соответствующие рекомендации. 


Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту нужно завершить работу на весенней сессии над законопроектом о государственной службе. Закладываются новые подходы к подготовке кадров, разработаны требования служебной этики, предусматривается усиление дисциплины и ответственности служащих. Депутатам предложено обсудить эти моменты в своих округах.

– Нам необходимо в ближайшее время принять ряд законодательных инициатив на упреждение. Сложившаяся в Беларуси ситуация обострила важность обеспечения информационной безопасности, защиты сведений личного характера от незаконных посягательств. Поэтому Постоянной комиссии по национальной безопасности следует оперативно – в феврале – завершить работу над законопроектом о защите персональных данных, – добавил Владимир Андрейченко. 

Также депутатами инициирована разработка законопроекта о недопущении героизации нацизма. По словам Владимира Андрейченко, документ необходимо подготовить к началу марта этого года:

– В ближайшие месяцы мы ожидаем внесения целого блока вопросов в экономической сфере, которые востребованы бизнес-сообществом. Это проекты законов о внесении изменений в банковский кодекс, в закон о рынке ценных бумаг, о государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования, о лицензировании, об инвестициях, об экономической несостоятельности (банкротстве).


Предложения по корректировке законодательства, обеспечение патриотического воспитания, поднятие уровня правовой и политической культуры граждан – все это должно стать важнейшие задачи мероприятий Палаты представителей в первом полугодии, в том числе в рамках объявленного Года народного единства. 

Владимир Андрейченко выразил уверенность в том, что парламентарии могут играть более существенную роль и в интеграционных процессах Союзного государства, отстаивая продвижение согласованной политики в промышленной сфере, углублении кооперации, создании равных условий для субъектов хозяйствования. Он назвал уместным проведение совместных семинаров по противодействию героизации нацизма, соблюдению прав человека в европейских странах и другим актуальным темам. 
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Фото: Александр КУШНЕР
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