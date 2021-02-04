Андрейченко: итоги ВНС будут формировать повестку дня законодательной деятельности Палаты представителей

– сказал, открывая заседание, Владимир Андрейченко.Так, к примеру, депутаты Палаты представителей являются инициаторами корректировки Закона "О республиканских и местных собраниях". И по результатам ВНС им предстоит работа над этим проектом с учетом предложений граждан, поступивших во время собрания и перед ним.Сегодня в Палате представителей состоялось заседание Совета. Рассмотрены вопросы подготовки законопроектов на предстоящую весеннюю сессию, а также план международного сотрудничества Палаты представителей на 2021 год. В частности, на весеннюю сессию будет вынесен проект Кодекса об образовании.– отметил Владимир Андрейченко.Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту нужно завершить работу на весенней сессии над законопроектом о государственной службе. Закладываются новые подходы к подготовке кадров, разработаны требования служебной этики, предусматривается усиление дисциплины и ответственности служащих. Депутатам предложено обсудить эти моменты в своих округах.– добавил Владимир Андрейченко.Также депутатами инициирована разработка законопроекта о недопущении героизации нацизма. По словам Владимира Андрейченко, документ необходимо подготовить к началу марта этого года:Предложения по корректировке законодательства, обеспечение патриотического воспитания, поднятие уровня правовой и политической культуры граждан – все это должно стать важнейшие задачи мероприятий Палаты представителей в первом полугодии, в том числе в рамках объявленного Года народного единства.Владимир Андрейченко выразил уверенность в том, что парламентарии могут играть более существенную роль и в интеграционных процессах Союзного государства, отстаивая продвижение согласованной политики в промышленной сфере, углублении кооперации, создании равных условий для субъектов хозяйствования. Он назвал уместным проведение совместных семинаров по противодействию героизации нацизма, соблюдению прав человека в европейских странах и другим актуальным темам.