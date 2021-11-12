Андрейченко: благодаря системной работе обращений стало меньше

Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко провел личный прием граждан в Ушачском райисполкоме, на котором рассматривались в том числе вопросы здравоохранения, спорта и звучали благодарности.

Житель деревни Звонь Иван Карабань пожаловался на решение суда о взыскании вреда, причиненного окружающей среде. Ему разъяснили, что решение законно, но можно подать апелляцию в Витебский областной суд.

С благодарностью пришел старейшина деревни Волчо Николай Ледник:

– К вам обычно обращаются с разными проблемами, и я когда-то приходил. А сегодня пришел от имени жителей деревни сказать большое спасибо за ту работу, которую вы делаете: нам провели воду.

Главврач Ушачской районной больницы Анжелика Миренкова тоже поблагодарила Владимира Андрейченко за внимание к местному здравоохранению, выделенные средства на укрепление материально-технической базы и доложила об их использовании. Пандемия внесла коррективы, и в первую очередь приобрели оборудование для более качественной диагностики и оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Дооснастили отделение анестезиологии и реанимации, клинико-диагностическую лабораторию, приобрели аппарат ИВЛ с возможностью использования для новорожденных, кислородные концентраторы и другое оборудование. Планируют добавить кислородные точки, приобрести на непредвиденные случаи резервную кислородную станцию. Сейчас ведется капитальный ремонт с модернизацией больницы и благоустройство территории. После приема Владимир Андрейченко побывал на объекте.

Начальник отдела спорта и туризма райисполкома Сергей Тиханенок просил посодействовать в строительстве гостиницы возле ФОК «Юность – Ушачи», куда приезжают команды тренироваться, а разместить их негде, так как недостаточно мест в общежитии.





С каждым разом на приемы приходит все меньше граждан, а раз люди приходят с благодарностями, значит, такая форма общения с населением эффективна, отметил по окончании приема Владимир Павлович:

– За последнее время многое сделано по различным направлениям благодаря системной работе, которая выстроена в Республике Беларусь. В связи с этим уменьшается и количество обращений. Раньше люди массово приходили на прием. Их волновали капитальный ремонт жилья, отопление. Сейчас все эти вопросы сняты, потому что многое сделано. По капремонту установлены нормативы, сколько процентов в год надо ремонтировать жилья, и это приносит свои плоды. Многое сделано по программе «Чистая вода», и ее реализация продолжается, в связи с этим обращений тоже стало меньше. Есть вопросы по местным дорогам, но благодаря решению, принятому Президентом Республики Беларусь (за пятилетку семь тысяч километров местных дорог нужно отремонтировать, асфальт положить), и эти вопросы будут решены. Благодаря такой системной работе критичных вопросов я не вижу, – подытожил Владимир Андрейченко.

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Фото Ольги Комарковой, газета «Патрыёт».