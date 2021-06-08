«Наши страны максимально консолидируют свои усилия и посредством реализации масштабных проектов сотрудничества продемонстрируют неэффективность политики санкций и диктата, подтвердят значимость взаимодействия в решении вопросов мировой повестки дня». Об этом рассказал Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко во время видеоконференции с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.
Владимир Андрейченко отметил:
- Уверен, что в следующем году, в год 30-летия со дня установления дипломатических отношений между нашими государствами, сотрудничество Беларуси и Китая будет отмечено новыми весомыми достижениями.
(Будет дополнено)
Фото: БЕЛТА
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Андрейченко: Беларусь и Китай выстраивают отношения на основе взаимного доверия, уважения и учета интересов друг друга
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