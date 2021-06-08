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  2. Андрейченко: Беларусь и Китай выстраивают отношения на основе взаимного доверия, уважения и учета интересов друг друга

Андрейченко: Беларусь и Китай выстраивают отношения на основе взаимного доверия, уважения и учета интересов друг друга

«Наши страны максимально консолидируют свои усилия и посредством реализации масштабных проектов сотрудничества продемонстрируют неэффективность политики санкций и диктата, подтвердят значимость взаимодействия в решении вопросов мировой повестки дня». Об этом рассказал председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко во время видеоконференции с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Владимир Андрейченко отметил:


– Уверен, что в следующем году, в год 30-летия со дня установления дипломатических отношений между нашими государствами, сотрудничество Беларуси и Китая будет отмечено новыми весомыми достижениями.

 По словам Владимира Андрейченко, в этом году мы отмечаем пятилетие со дня установления лидерами наших государств наивысшего уровня в истории белорусско-китайских отношений – доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.

– В духе солидарности и взаимопонимания председатель КНР Си Цзиньпин первым поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах. Уверен, что дальнейшее тесное общение лидеров наших стран, обмен визитами позволит вывести белорусско-китайские отношения на уровень "железного братства и образцового всестороннего стратегического партнерства и сотрудничества".

– Для законодательных же органов знаковым событием является десятилетие со дня подписания Меморандума о сотрудничестве между Национальным собранием Республики Беларусь и Всекитайским собранием народных представителей. Парламентское взаимодействие за прошедший период стало неотъемлемой частью межгосударственных отношений, – комментирует Владимир Андрейченко: 

– Мы регулярно обмениваемся делегациями, оказываем друг другу поддержку на международных площадках. Мы благодарны китайской стороне за принципиальную и аргументированную позицию в рамках Совета Безопасности ООН, Совета ООН по правам человека и Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН. Рассчитываем на весомое слово Китая в ИКАО для разрешения ситуации вокруг экстренного приземления самолета Ryanair в Минске. Такая поддержка особенна ценна, когда на нашу страну оказывается давление, а через нас фактически и на наших единомышленников. Не всем по душе, что мы тесно сотрудничаем с Китаем, что мы в числе первых поддержали инициативу «Пояс и путь». Об этом не раз говорил Глава государства.

Белорусские парламентарии будут и далее способствовать реализации инициативы "Пояс и путь" на многосторонних площадках, поддерживать позицию Китая по ситуации в Синьцзяне, Сянгане, Тибете, Тайване. Недавно белорусские парламентарии были избраны в состав органов МПС. Как отметил председатель Палаты представителей, в этой организации мы намерены активно взаимодействовать с китайскими коллегами. 

– Предлагаем совместно выступить на международных площадках в поддержку инициатив, выдвинутых главами наших государств, по информационной безопасности и созданию пояса цифрового добрососедства.

Фото: БЕЛТА
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