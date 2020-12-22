Беларусь была и остается надежным партнером Армении. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Армении в Беларуси Арменом Гевондяном. В этом году он завершает дипломатическую миссию в нашей стране.
– Мы искренне сожалеем, что заканчивается ваша дипломатическая миссия в Беларуси, – обратился к послу Владимир Андрейченко. – За время работы сделано многое. Думаю, деловые, межпарламентские связи, которые вы установили, будучи послом дружественной нам Армении, пригодятся в вашей дальнейшей работе, будут использоваться не только чтобы укрепить сотрудничество, которое у нас есть, но чтобы развивать его дальше. Беларусь была и остается надежным партнером Армении, и, конечно, мы рассчитываем на взаимность с армянской стороны.
По словам председателя Палаты представителей, между нашими странами хорошо развиваются торгово-экономические отношения: несмотря на пандемию, товарооборот за десять месяцев текущего года вырос на 20 процентов.
– Работает наша межправительственная комиссия. Свой вклад вносит и межпарламентская комиссия по сотрудничеству Национального собрания Беларуси и Национального собрания Армении. Рассчитываем, что эти направления и дальше будут активно использоваться. Потенциал большой – в промышленности, строительстве, медицине, образовании, культуре и по всем направлениям. Надеемся, у нас будут позитивные отношения и они будут получать дальнейшее развитие, – сказал Владимир Андрейченко.
Армен Гевондян поблагодарил руководство Палаты представителей за внимание, которое с их стороны уделялось развитию белорусско-армянского взаимодействия на парламентском уровне.
– Это важная составляющая, которая стимулировала и будет стимулировать не только развитие в этой области, но и по всему спектру двусторонних межгосударственных отношений, – сказал он.
Фото: БЕЛТА
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Андрейченко: Беларусь была и остается надежным партнером Армении
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