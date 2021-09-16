Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому

Деятель искусств с середины лета восстанавливается от последствий COVID-19. Известно, что его здоровье резко ухудшилось.13 сентября 2021 года стало известно, что в июле у Андрея Звягинцева была выявлена коронавирусная инфекция. При этом поражено было 90% легких. Отмечалось, что в настоящее время режиссер проходит лечение в Германии. Там ему сделали повторный тест, который показал отрицательный результат. Несмотря на это, состояние кинематографиста оценивалось как тяжелое.Телеканал «Звезда», ссылаясь на источник из окружения Звягинцева, опровергает информацию о том, что состояние режиссера резко ухудшилось.