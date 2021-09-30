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  2. Андрей Сыч о выборах в Германии: могла быть фальсификация, так как 40% избирателей проголосовали по почте

Андрей Сыч о выборах в Германии: могла быть фальсификация, так как 40% избирателей проголосовали по почте

Такое мнение высказал политический обозреватель Андрей Сыч в эфире программы «Понятная политика. Плюс» на "Беларусь 1".

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– Выборы в Германии были не такими веселыми, как выборы в США. 40% избирателей проголосовали по почте. Какие объемы фальсификации могли там быть! Мы видели на примере США, когда такие бюллетени просто выбрасывали или вскрывали и переписывали. Учитывая разницу в несколько процентов (по итогам выборов Социал-демократическая партия Германии победила с небольшим отрывом. – Прим. ред.), можно было накрутить, как положено, – считает обозреватель.  

Андрей Сыч также привел в пример еще одну интересную ситуацию, когда за два дня до объявления экзитпола (опрос граждан на выходе из избирательных участков после голосования. – Прим. ред.) эти же результаты прошли бегущей строкой на одном из главных телеканалов Германии:

– В качестве оправдания они сказали, что это была тестовая трансляция. Тогда откуда же такие цифры?
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