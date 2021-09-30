Андрей Сыч о выборах в Германии: могла быть фальсификация, так как 40% избирателей проголосовали по почте

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(по итогам выборов Социал-демократическая партия Германии победила с небольшим отрывом. –, – считает обозреватель.Андрей Сыч также привел в пример еще одну интересную ситуацию, когда за два дня до объявления экзитпола (опрос граждан на выходе из избирательных участков после голосования. –) эти же результаты прошли бегущей строкой на одном из главных телеканалов Германии: