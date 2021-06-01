Андрей Соловей признан лучшим игроком 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу

В игре с «Минском» он отметился голом и двумя результативными передачами, чем внес весомый вклад в уверенную победу «рысей» – 5:0. Благодаря этому успеху «Гомель», которому перед стартом турнира в лучшем случае сулили место в середине таблицы, поднялся на третье место и теперь отстает лишь от «Шахтера» и БАТЭ.Остальные матчи тура, состоявшиеся 28–30 мая, напомним, принесли такие результаты: «Витебск» – «Сморгонь» – 5:0, «Динамо» (Минск) – «Рух» – 0:1, «Торпедо-БелАЗ» – «Шахтер» – 0:1, БАТЭ – «Славия» – 3:0, «Неман» – «Спутник» – 2:2, «Слуцк» – «Ислочь» – 2:1, «Динамо» (Брест) – РЦОР-БГУ – 0:1.Встречи следующего тура запланированы на 11–13 июня. В эти даты состоятся игры «Славия» – «Минск», РЦОР-БГУ – «Гомель», «Сморгонь» – «Слуцк», «Спутник» – «Динамо» (Минск), БАТЭ – «Неман», «Шахтер» – «Витебск», «Ислочь» – «Динамо» (Брест) и «Рух» – «Торпедо-БелАЗ».Турнирная таблица на данный момент выглядит следующим образом: 1. «Шахтер» – 33 очка (11 матчей). 2. БАТЭ – 26 (11). 3. «Гомель» – 21 (11). 4. «Рух» – 21 (11). 5. «Динамо» (Минск) – 20 (11). 6. «Витебск» – 18 (11). 7. «Динамо» (Брест) – 17 (11). 8. «Торпедо-БелАЗ» – 15 (11). 9. «Ислочь» – 13 (11). 10. «Минск» – 13 (11). 11. РЦОР-БГУ – 12 (11). 12. «Слуцк» – 10 (11). 13. «Славия» – 8 (11). 14. «Неман» – 7 (11). 15. «Сморгонь» – 4 (11). 16. «Спутник» – 4 (11).Список бомбардиров возглавляет Дембо Дарбо («Шахтер»), имеющий на своем счету 11 взятий ворот. Его ближайшими преследователями являются Андрей Соловей («Гомель») и Дмитрий Комаровский («Ислочь»), которые отличились по семь раз.