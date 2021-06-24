Андрей Швед: Беларусь не получала от стран ЕС ответов на запросы о выдаче Тихановской, Цепкало и Латушко

Беларусь пока не получала от стран ЕС официальных ответов на запросы о выдаче оппозиционеров Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Павла Латушко, заявил Генпрокурор Беларуси Андрей Швед, отвечая на вопросы журналистов, передает БЕЛТА.
"Первое – официальных ответов мы пока не получили, насколько я информирован. Второе – принцип взаимности, он был, есть и будет в международных отношениях, здесь ничего нового. Мы выполняем свои договорные обязательства и стараемся на принципе взаимности оказывать содействие. Соответственно, если мы видим, что партнеры наши не идут навстречу, соответственно, за нами остается право таким же образом действовать", – сказал Андрей Швед.
Что касается конкретных сроков выдачи граждан, в данном случае они не определены, отметил Генпрокурор. "Если есть договорно-правовая база, то в некоторых международных договорах это определено. Но, как правило, это регламентируется внутренним законодательством той страны, где идут процедуры исполнения поручения об оказании правовой помощи, если это не установлено самим международным договором", – сказал он.
Фото из архива БЕЛТА
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