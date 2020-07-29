Андрей Сериков: всегда побеждает эволюционный путь развития

Говоря о том, что белорусские предприятия продолжили работать во время пандемии, Андрей Сериков подчеркнул: это правильное решение.В качестве примера директор компании привел страны Средней Азии, которые остановили буквально все и стали на жесткий карантин.Отвечая на вопрос о созданных в стране условиях ведения бизнеса и дальнейших перспективах развития, Андрей Сериков подчеркнул:Директор компании также считает, что для производственного бизнеса сейчас наиболее важно одновременно решить несколько задач.