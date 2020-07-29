Андрей Сериков: всегда побеждает эволюционный путь развития

Директор ООО «Марк Формэль» Андрей Сериков сказал в интервью sb.by:
– На мой взгляд, всегда побеждает эволюционный путь развития. Шаг за шагом, нарабатывая опыт, в том числе опыт тяжелых ошибок. Инвестируя в обучение, в развитие. Добиваясь каждой копейки своим трудом. Пока нет кривой опыта, пока вы и ваши сотрудники не понимают последовательность причинно-следственных связей в вашей отрасли, вы будете тратить время на обучение. И перепрыгнуть это не удастся. Мне очень нравится пословица: те, кто ищут волшебника, находят сказочника.
Говоря о том, что белорусские предприятия продолжили работать во время пандемии, Андрей Сериков подчеркнул: это правильное решение.
– Если быть абсолютно честным перед собой, это правильное решение. Ведь не только врачи, которые не жалея себя, боролись за каждого человека, находились на своих рабочих местах. Существенная часть промышленности обеспечивает жизнедеятельность страны –от производства продуктов питания, коммунальных предприятий до продуктовых сетей. Что, мы перестали пить молоко? Нам не нужен хлеб? Электричество? Связь? Не нужен был транспорт, чтобы это все доставить? Производство упаковки для продуктов питания? Полимеров для производства этой упаковки? Сервис для транспорта? Средства защиты для медиков? Антисептики буквально для всех? Производство лекарств? Или нам осенью не понадобится урожай? А его требуется посеять. Так про какие промышленные предприятия мы говорим, что они должны были стоять? Цикл производственного процесса занимает часто несколько месяцев. И если он останавливается, например, из-за остановки поставщиков сырья или комплектующих, а мы это прочувствовали на своем примере, то запустить его это опять же работа нескольких месяцев, что, безусловно, скажется на устойчивости компаний, а значит, на сохранности рабочих мест.
В качестве примера директор компании привел страны Средней Азии, которые остановили буквально все и стали на жесткий карантин.
– Вечно на карантине не просидишь, и они открылись в июне. И что теперь – резервы компаний исчерпаны, но у них пошла вторая волна, поскольку, объективно, пока не выработается популяционная устойчивость, болезнь будет возвращаться. Только уцелевших компаний с каждым таким циклом будет меньше. Тем более меньше шансов у стоящих компаний запуститься.
Отвечая на вопрос о созданных в стране условиях ведения бизнеса и дальнейших перспективах развития, Андрей Сериков подчеркнул:
– Всегда стоит рассматривать любой процесс или объект не обособленно, а относительно таких же процессов или объектов. Для бизнеса –налоговый уровень в Республике Беларусь один из низких в Европе. Существенный объем льгот для начинающих предприятий – это и ПВТ, СЭЗ, льготы для ИП в части размеров и способов уплаты на упрощенке, льготы для развития производств в малых городах. Да, размеры рынка в Республике Беларусь не очень большие. Однако участие в ЕАЭС увеличивает размеры рынка в разы. Все дело в усилиях по созданию качественного продукта для выбранной целевой аудитории. А это уже вопрос прилагаемых усилий от каждого субъекта хозяйствования. Насколько он готов вкладываться в развитие продукта и компании. Отличие нынешнего кризиса в том, что он носит глобальный характер, затрагивает все страны, все сектора. А значит, гораздо больше зависит, как ни странно, от самих предприятий – именно их усилия могут позволить сохранить рабочие места и производства.
Директор компании также считает, что для производственного бизнеса сейчас наиболее важно одновременно решить несколько задач.
– Первая –это сохранить трудовой коллектив. Без подготовленных кадров, без специалистов невозможно ни выжить, ни бороться за будущее. Решить эту задачу возможно только в том случае, если удастся сохранить устойчивость предприятия. Таким образом, вторая задача, которая стоит перед бизнесом, – сбыт. Я бы расставил таким образом приоритеты.
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Андрей Сериков: всегда побеждает эволюционный путь развития
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