Депутат: мы столкнулись с беспрецедентной по своим масштабам кампанией дезинформации против Беларуси

Такое заявление сделал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей Савиных во время выездного заседания в международном пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе.

В ходе выездного заседания участники ознакомились с успешным практическим опытом работы Беларуси по предотвращению преступлений, связанных с нарушением государственной границы. Также они оценили инфраструктуру транспортного логистического центра и электронной очереди для лиц, ожидающих пересечения государственной границы, и функционирование пункта пропуска «Брузги». Среди обсуждаемых тем – правовой режим положения мигрантов, а также международные соглашения, ранее подписанные с ЕС, в том числе реадмиссия мигрантов.

Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей Савиных рассказал собравшимся о последних тревожных событиях:

– Вчера в Парламентской ассамблее Совета Европы принята очередная резолюция, которая стала очередной попыткой переложить ответственность за организацию миграционного кризиса на Беларусь. Фактически мы столкнулись с беспрецедентной по своим масштабам кампанией дезинформации против Беларуси. Без какого-либо стеснения и оглядки на здравый смысл используются любые методы. При этом другие структуры Европейского союза делают совершенно иные заключения. Однако они делают это не публично, а в рабочем порядке. К примеру, комиссар Совета Европы Дуня Миятович осудила правительства Польши и Литвы и потребовала обеспечить нормальное обращение с мигрантами, остановить насилие. Европейский суд по правам человека вообще выдал предписание соблюдать основные принятые в ЕС стандарты в отношении мигрантов, которые задерживаются на польской и литовской границах. Аналогичные требования выдвигают Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и руководство международной организации по миграции. Но это замалчивается.





Андрей Савиных отметил, что в этой ситуации белорусским парламентариям необходимо действовать строго в правовом русле:

– Громкие заявления делаются для отвлечения внимания от происходящего. Правительства Польши и Литвы не исполняют свои обязательства и демонстрируют неприемлемое, жестокое отношение к людям. Туман дезинформации рано или поздно рассеется, и все узнают правду. Проект закона подготовлен в рамках ответных мер на недружественные действия, принятые Европейским союзом и его государствами-членами в отношении Беларуси. Законопроектом предусматривается освобождение белорусской стороны от обязательств исполнять Соглашение между нашей страной и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, в течение периода его приостановления.

В данных обстоятельствах о целесообразности приостановления соглашения говорить не приходится. Начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Алексей Бегун рассказал почему:

– Основная причина – это прекращение Европейским союзом проекта международной технической помощи, которое было принято в адресном порядке. С этого момента никакой помощи в борьбе с незаконной миграцией ни МВД, ни Госпогранкомитет не получают. Это ответная мера. Тем не менее Беларусь своими силами продолжает работу в этом направлении. Только за 9 месяцев текущего года выявили более тысячи нарушений миграционного законодательства, было депортировано 35 иностранцев за бюджетные деньги. Фактически отправка одного мигранта обходится в тысячу долларов, при этом некоторые нелегалы сопровождаются конвоем.





Заместитель начальника управления общеевропейского сотрудничества Главного управления Европы и Северной Америки Министерства иностранных дел Олег Шлома рассказал о политической подоплеке данного обсуждения:

– Несмотря на разворот политики ЕС по отношению к Беларуси на 180 градусов, массированное информационное и экономическое давление, введение новых санкций и ограничений, – мы продолжаем придерживаться прежнего подхода. Только путем конструктивного и равноправного диалога, прилагая усилия с двух сторон, может быть решена эта совместная проблема. В свою очередь Европейский союз отказался от такого подхода. Коллективному Западу показалось, что путем принуждения и давления можно заставить действовать нашу страну по своей указке. Однако это путь в никуда. Следуя своей новой политике, практически полностью прекратили сотрудничество с Беларусью, в том числе в сфере охраны государственной границы. Вкупе с санкциями и ограничениями эти действия ЕС заставили нас пересмотреть наши приоритеты в сторону более насущных для государства и народа проблем. Беларусь не собирается брать на себя чужую ответственность и выполнять работу за других. Логичным шагом нам представляется приостановка реализации соглашения о реадмиссии.

Тем временем на границе продолжают гибнуть люди. Об этом и многом другом доложил заместитель начальника главного управления оперативно розыскной деятельности Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Николай Борейко:

– Несмотря на сохранение сложной ситуации, связанной с пандемией коронавируса, обстановка на государственной границе с Евросоюзом долгое время оставалась контролируемой. Опасности уровня угрозы национальным интересам не наблюдалось. За восемь месяцев текущего года пропущено 2 миллиона 410 тысяч лиц, а также более миллиона 730 тысяч транспортных средств. В то же время в результате оперативно-служебной деятельности за нарушения законодательства о нарушении госграницы задержано 624 гражданина. За нарушения законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства задержано 130 лиц.

В рамках противодействия незаконной транзитной миграции задержано 15 организаторов и пособников, а также 152 незаконных мигрантав из числа нарушителей государственной границы.

– Существенное влияние на эскалацию рисков пограничной безопасности до уровня вызова оказала деятельность сопредельных стран Европейского союза по милитаризации приграничных с нашей страной территорий, – продолжил мысль Николай Борейко. – Наиболее активно эти действия осуществлялись Польшей. Обострение ситуации в Центральной Азии и на Ближнем Востоке дало новый импульс вынужденной миграции населения, активность которой существенно повысилась на транзитных маршрутах через Беларусь.

Особенно существенным давлением, по мнению пограничной службы, можно назвать замораживание проектов международной технической помощи. Так, вынуждено приостановлено строительство центра содержания иностранцев в Полоцком пограничном отряде, выполненное на 76%. Там планировалось содержать граждан, передаваемых западными странами в порядке реализации соглашения о реадмисии с Евросоюзом. В настоящее время здание законсервировано.

Правомерный ответ нашей страны на многочисленные нарушения сопредельными государствами норм международного права, а также двусторонних соглашений в отношении лиц, просящих убежища, вызвало неадекватную реакцию Литвы, Польши и Латвии, которая привела к гибели двух мигрантов.

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