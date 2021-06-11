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  2. Андрей Савиных: демократия – это продукт, который нельзя импортировать

Андрей Савиных: демократия – это продукт, который нельзя импортировать

Нашу страну продолжают обвинять в нарушении прав человека. Но то, что сегодня весь мир видит в новостных хрониках, свидетельствует о том, что «свободная» Америка и «демократический» Евросоюз, мягко скажем, уже давно не являются лучшим примером в этом отношении. Почему тогда коллективный Запад продолжает свои необоснованные обвинения в адрес Беларуси?


Беларуси и другим странам всячески навязывается западная модель демократии, причем вне исторического контекста и, что очень опасно, в особом экспортном варианте, разработанном для стран, которые должны были стать периферией западной метрополии, считает председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных. У этой модели акцент делается только на политические и индивидуальные свободы. А социально-экономическим правам внимание не уделяется. Западные эксперты никак не акцентируют внимание на том, что политические права должны в обязательном порядке сочетаться с обязанностью граждан принимать только продуманные, основанные на разуме, логике и общественных интересах решения. Вот эти два понятия: «политическое право» и «обязанность действовать ответственно» нельзя разделить без катастрофических для общества последствий. А на практике Запад пытается нам навязывать права в отрыве от обязанностей. В таких случаях демократия очень быстро перерождается в охлократию. Граждане, не обладающие политическими знаниями, легко поддаются на манипуляции популистов или становятся жертвами организованных олигархических структур. В результате страна погружается в анархию или превращается в олигархию. В любом из этих случаев экономическое развитие тормозится, а государство становится зависимым. Примеров тому – масса. А побочные эффекты, которые появляются при таких процессах, это и есть реальные цели, которые изначально преследуются. Демократия – это продукт, который нельзя импортировать. Его можно только вырастить внутри страны путем напряженной работы, и на это требуется время. Мы стараемся это делать, отталкиваясь от своего уровня экономического развития и традиций, сложившихся в обществе, стараясь развивать все виды прав человека в единстве, включая политические, социальные и индивидуальные стороны. Но западным манипуляторам это неинтересно. Они пытаются превращать другие страны в зависимых и управляемых союзников, у которых можно будет забирать различных ресурсов больше, чем давать. Поэтому и возникают всякие изощренные поводы для критики самостоятельной в своих решениях Беларуси. 

Фото: БЕЛТА
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