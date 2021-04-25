Андрей Равков встретился с председателем Организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Азербайджана

— рассказали в посольстве Беларуси в Азербайджане.Подчеркнув духовное единство и важность развития дружеских отношений между белорусским и азербайджанским народами, стороны рассмотрели возможность организации совместных мероприятий, приуроченных к знаковым событиям ВОВ.Фото посольства Беларуси в Азербайджане