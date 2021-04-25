Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Азербайджанской Республике Андрей Равков встретился с председателем Организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Азербайджана Фатмой Саттаровой. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Баку.
«Участники встречи обменялись информацией о состоянии ветеранского движения в Беларуси и Азербайджане и мерах, предпринимаемых в двух государствах по социальной защите и поддержке ветеранов. Также была подчеркнута важность противодействия попыткам переписывания истории Второй мировой войны и отмечена необходимость содействия деятельности по увековечиванию памяти героизма и самоотверженности воинов фронта и тыла в период Великой Отечественной войны», — рассказали в посольстве Беларуси в Азербайджане.
Подчеркнув духовное единство и важность развития дружеских отношений между белорусским и азербайджанским народами, стороны рассмотрели возможность организации совместных мероприятий, приуроченных к знаковым событиям ВОВ.
Фото посольства Беларуси в Азербайджане
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