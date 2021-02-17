Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Австрийской Республике, Постоянный представитель Республики Беларусь при ОБСЕ Андрей Дапкюнас провел встречу с новым представителем ОБСЕ по свободе СМИ Терезой Рибейро. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в посольстве Беларуси в Австрии.
«Во время встречи собеседники обсудили состояние дел со свободой СМИ и безопасностью журналистов в Беларуси и на пространстве ОБСЕ. Андрей Дапкюнас заявил об открытости белорусской стороны к обсуждению всего спектра вопросов, относящихся к мандату представителя ОБСЕ, и выразил надежду на продолжение честного, ответственного и уважительного диалога Беларуси с представителем ОБСЕ по свободе СМИ», – рассказали в посольстве Беларуси.
В этом контексте участники встречи договорились о налаживании прямого взаимодействия между офисом представителя ОБСЕ по свободе СМИ и профильными белорусскими организациями.
Фото посольства Беларуси в Австрии
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Андрей Дапкюнас встретился с новым представителем ОБСЕ по свободе СМИ Терезой Рибейро
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