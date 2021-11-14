Анатолий Ливри: по отношению к Беларуси применяются двойные стандарты, это «системная шизофрения» Евросоюза

Независимый эксперт Анатолий Ливри в интервью телеканалу ОНТ рассказал о «системной шизофрении» Евросоюза в отношении Беларуси. По его словам, ЕС не может простить нашей стране ее стремление занимать независимую позицию.
- Что касается Беларуси, пока это государство будет достаточно себя независимо вести и по отношению к Евросоюзу, и по отношению к НАТО, и будет продолжать сотрудничать с Российской Федерацией. Я думаю, что этого Беларуси не простят.
Эксперт также обратил внимание на то, как меняются европейские стандарты в отношении беженцев. Еще несколько лет назад наград удостаивались люди, ратующие за благополучие беженцев и мигрантов. Но сегодня Евросоюз поддерживает Польшу, которая виновна в гуманитарном кризисе на границе с Беларусью.
- По отношению к Беларуси применяются двойные стандарты. Нынче термин, которым я пользуюсь, – системная шизофрения Евросоюза по отношению к Беларуси. То есть вас обвиняют постоянно в ведении гибридной войны. Каждый раз, когда какой-то европейский политик, какой-нибудь мэр города выступал ввоза беженцев к нему, его же в судебном порядке обвиняли, потом его приговаривали за те же самые действия, которые в нынешний момент производит Польша на границе. В Италии, в Палермо, судят уголовным судом бывшего министра внутренних дел Маттео Сальвини. Его судят именно за то, что в 2019 году он сделал именно то, что нынче делает Польша. И напротив, та дама, которая на своем корабле привезла в Италию и форсировала запреты шефа МВД Италии, ее повсюду награждали, ее наградили высшей медалью города Парижа, хоть она и отказалась от нее из тех же гуманитарных мотивов. Ее наградили степенью европейских университетов, ее чествовали повсюду. Хотя она, в общем-то, делала то, что сейчас в настоящий момент делает Президент Лукашенко. То есть, в таком случае, Президента Лукашенко по той же самой логике, которая была пару лет назад, нужно сделать как минимум во Франции кавалером Ордена Почетного легиона.