Анатолий Ливри: по отношению к Беларуси применяются двойные стандарты, это «системная шизофрения» Евросоюза

Эксперт также обратил внимание на то, как меняются европейские стандарты в отношении беженцев. Еще несколько лет назад наград удостаивались люди, ратующие за благополучие беженцев и мигрантов. Но сегодня Евросоюз поддерживает Польшу, которая виновна в гуманитарном кризисе на границе с Беларусью.