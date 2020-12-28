Анатолий Лис вручил медали Франциска Скорины, "За трудовые заслуги" и Благодарности Президента лучшим работникам разных сфер Брестчины

По поручению Главы государства председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис сегодня в торжественной обстановке вручил медали Франциска Скорины, "За трудовые заслуги" и Благодарности Президента лучшим работникам разных отраслей региона, которых они были удостоены в 2020 году. Представители Брестчины заслужили 37 таких наград.Обращаясь к участникам встречи, руководитель области подчеркнул, что благодаря их личному вкладу Брестчина остается одной из самых динамично развивающихся областей страны:Медалью Франциска Скорины отмечен труд профессора кафедры гуманитарных наук Брестского государственного университета им. А. С. Пушкина Михаила Стрельца, учителя физики лицея №1 Бреста Михаила Макоеда и директора СШ №15 областного центра Людмилы Рощиной. Медали "За трудовые заслуги" удостоены монтажник строительных конструкций брестского ОАО "Мостострой" Владимир Котелюк, директор ОАО "Почапово" Пинского района Сергей Созончук, слесарь аварийно-восстановительных работ Ивацевичского ЖКХ Анатолий Кравченя, начальник технологического отдела ОАО "Малоритский консервноовощсушильный комбинат" Валентина Григорук, генеральный директор ОАО "Барановичский завод автоматических линий" Александр Зубик, представители других коллективов.Благодарности Президента из рук Анатолия Лиса получили председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, главы Кобринского и Жабинковского районов Михаил Гришкевич и Виталий Кулак, директор гимназии №5 Бреста Галина Кабайда и многие другие участники торжества, добившиеся высоких результатов.Делясь впечатлениями, председатель Жабинковского райисполкома Виталий Кулак рассказал, что уходящий год для экономики, социальной сферы района получился весьма успешным:Ремонтник искусственных сооружений дистанции пути Барановичского отделения Белорусской железной дороги Сергей Зданович Указом Президента награжден медалью "За трудовые заслуги". На предприятии он трудится почти 40 лет. Начинал слесарем в мастерских, потом перешел в мостовой цех. Вместе с коллегами обслуживает сотни сооружений Барановичского железнодорожного узла.