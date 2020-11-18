Анатолий Лис провел сегодня дистанционный прием граждан

Жители Брестской области обратились к главе областной вертикали со своими насущными проблемами.
Жительница Пинска от имени 143 членов кооператива по улице Первомайской попросила руководителя области рассмотреть возможность взять на баланс города участок тепловой сети. Кооператив в доме создан в 1985 году. Тепловая сеть входила в состав дома изначально. Со временем она поизносилась, и сейчас там случаются прорывы, которые жильцы, а в доме живут в основном пенсионеры, ремонтируют за свой счет.
Анатолий Лис, выслушав обращение, отметил ненадлежащую работу председателя кооператива, который должен заниматься этим вопросом:
– После окончания отопительного сезона из бюджета выделим средства на ремонт теплосети, однако и сами жильцы должны принять долевое участие в ремонтных работах. После реконструкции будет решено, на какой баланс определить тепловую сеть.
По вопросам погашения кредита с использованием семейного капитала и покупки вторичного жилья обратились две многодетные матери из Березы и агрогородка Черни Брестского района. В первом случае райисполком отказал женщине в погашении кредита за дом средствами семейного капитала, и она обратилась за помощью в облисполком. Анатолий Лис поручил специалистам изучить ситуацию и предложить варианты ее разрешения.
Во втором случае многодетная семья хотела бы взять кредит на покупку вторичного жилья в Чернях. Однако выдача кредитов на приобретение такого жилья приостановлена. Кредиты оформляются лишь тем, кто приобретает квартиры в строящихся домах. Рассмотреть такой вариант было предложено заявительнице.
Жительница Барановичей, которая имеет специальности фельдшера-акушера и биолога-эколога, хотела бы работать врачом-диагностом. Она попросила Анатолия Лиса помочь получить ходатайство о прохождении интернатуры по специальности «диагностика» для подачи оного в Министерство здравоохранения. Председатель облисполкома объяснил, что специалистов этого профиля достаточно и биологов-экологов, по информации Министерства здравоохранения, сейчас не перепрофилируют.
В завершение разговора Анатолий Лис подытожил:
– Мы должны изучить проблемы каждого заявителя и помочь в их разрешении. По всем обращениям даны поручения изучить ситуацию и дать обстоятельный ответ в установленный срок.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
887
Анатолий Лис провел сегодня дистанционный прием граждан
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter