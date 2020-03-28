Анатолий Лис ответил на вопросы жителей Брестчины

На 32 вопроса ответил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, который сегодня провел прямую телефонную линию с жителями Брестской области.

Фото из архива

Прямая линия продолжалась больше отведенных трех часов. Дозвонились жители Бреста, Барановичей, Пинска, Кобринского, Ивановского, Жабинковского, Малоритского, Ляховичского, Дрогичинского, Ганцевичского, Барановичского, Березовского и Брестского районов.

Немало было вопросов личного характера: как получить материнский капитал, добиться оплаты за сданную сельхозпродукцию, решить жилищную проблему. Однако в большинстве ставились вопросы, которые волнуют многих. Так, жители поселка Антополь Дрогичиснкого района интересовались работой банкомата, жителей Пинщины волнует качество питьевой воды, жители деревни Малые Зводы Брестского района ждут газификации – интересовались, как быстро это может произойти, поднимался вопрос нехватки парковочных мест рядом с Брестской областной больницей и работы магазинов шаговой доступности. Пчеловоды Брестского района посетовали, что сельхозпредприятия засевают поля рапсом, а им бы хотелось разнообразия. Из Березовского района дозвонились с жалобой на отсутствие медицинских масок в аптеках региона. Из Барановичей – с вопросом, как вернуть деньги за туристическую путевку, купленную у столичного туроператора.

Павел Павлович Зинович из Бреста позвонил с благодарностью:

- Хочу сказать спасибо всем, кто придумал и сделал тропу здоровья вдоль Мухавца у Брестской крепости.

Брестчанин, как оказалось, человек спортивный, потому он также поинтересовался перспективами развития большого тенниса в Бресте.

Ветеран Иван Семенович Долгов из Бреста поблагодарил руководителя области за заботу о ветеранах и спросил, как идет подготовка к празднованию 75-летия Победы. К слову, на днях Ивану Семеновичу исполняется 94 года.

Анатолий Лис ответил на все вопросы, взял их на контроль и дал поручения соответствующим службам.