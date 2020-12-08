Анатолий Линевич выслушал проблемы жителей Шарковщинского района

В общей сложности во время прямой телефонной линии и личного приема помощника Президента Республики Беларусь – инспектора по Витебской области Анатолия Линевича к нему обратилось шесть человек.
Житель райцентра Алексей Кураченок высказал свое мнение о необходимости внесения изменения в законодательство, определяющее тарифы госпошлины оплаты транспортного налога. Он предложил ввести более дифференцированный подход к определению базовой ставки в зависимости от массы транспортного средства:
– По действующим тарифам транспортный налог на легковой автомобиль весом не более 1,5 тонны – это три базовые величины, а весом 1,5–2 тонны – шесть. А если автомобиль всего на 10 килограммов превышает массу в полторы тонны?
Анатолий Линевич поблагодарил Алексея Олеговича за неравнодушие и пообещал донести его предложение до Правительства:
– Несомненно, это важно для народа. Но вопросы, касающиеся законодательства, стихийно не решаются. Тут надо хорошо подумать и все взвесить.
Пенсионер из райцентра Леонид Барановский говорил о необходимости строительства автомобильной заправочной станции в г.п. Шарковщина или в агрогородке Лужки Шарковщинского района, так как на весь район только одна заправка. Анатолий Константинович обещал обсудить этот вопрос в «Белнефтехиме» и облисполкоме.
Богослав Павлович из агрогородка Радюки просил рассмотреть возможность возместить ему часть расходов на выполнение работ по электроснабжению жилого дома, в котором электроустановка используется для нужд отопления и горячего водоснабжения. Проблема в том, что мужчина перевел свой жилой дом на электроотопление в 2019 году, потратил на это 1,5 тыс. рублей, а Указ № 127 «О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда» вступил в силу 17 июля 2020 года.
К сожалению, отметил помощник Президента, закон обратной силы не имеет.
Инвалид II группы из деревни Борденцы Валентина Федорова просила предоставить ей жилое помещение социального пользования из государственного жилищного фонда. Валентина Петровна 69-я в списке нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоящих на учете в Шарковщинском райисполкоме. Там знают о ее проблеме и рассматривают вопрос о предоставлении ей жилья.
Борис Смертьев пожаловался помощнику Президента на неудовлетворительное состояние гравийного покрытия дороги в его родной деревне Зяблины. Раньше он никуда с этой проблемой не обращался. Помощник Президента дал указание председателю Шарковщинского райисполкома решить этот вопрос в кратчайшие сроки.
Фото: БЕЛТА
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Анатолий Линевич выслушал проблемы жителей Шарковщинского района
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