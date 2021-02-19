Анатолий Калинин: Беларусь готова к дальнейшему расширению сотрудничества с Гагаузией в торгово-экономической сфере

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Молдова Анатолий Калинин встретился с башканом Гагаузии Ириной Влах. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Кишиневе.



«На встрече Ирина Влах проинформировала об итогах работы АТО Гагаузия в 2020 году и планах по развитию совместного производства по сборке белорусских тракторов, а также созданию нового сборочного производства электробусов «МАЗ» в Гагаузии», – рассказали в посольстве Беларуси.

Анатолий Калинин подчеркнул готовность Беларуси к дальнейшему расширению сотрудничества в торгово-экономической сфере, включая создание совместных сборочных производств тракторов и электробусов, в области здравоохранения и высоких технологий.

Достигнута договоренность о продолжении тесного взаимодействия по всем направлениям взаимного интереса.

Анатолий Калинин принял приглашение башкана посетить в мае 2021 года АТО Гагаузия для участия в мероприятиях, приуроченным главному весеннему празднику гагаузского народа Хедерлез.

Фото посольства Беларуси в Молдове.

