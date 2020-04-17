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  2. Анатолий Исаченко провел прямую телефонную линию

Анатолий Исаченко провел прямую телефонную линию

Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко провел сегодня прямую телефонную линию. По его словам, любая форма работы с обращениями граждан эффективна, ведь это возможность слышать человека, анализировать его вопрос и принимать соответствующее решение.

— Важно определиться: это частная проблема и надо просто выехать и помочь человеку либо же это системная проблема и ее надо трансформировать на региональном уровне. Но на это уже требуется больше времени — чтобы проанализировать все однотипные обращения, — пояснил Анатолий Исаченко. 

Например, ранее удалось найти системные решения по поводу качества воды, дорожного покрытия в Минской области. Сейчас такие вопросы еще поступают, но их количество уменьшилось. Заместитель председателя верхней палаты подчеркнул, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, Совет Республики продолжит работу с обращениями граждан во всех форматах: 

— В любом случае телефонные линии, личные и выездные приемы будут. Конечно, с соблюдением мер предосторожности.  

Чаще всего людей волнуют вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, земельных отношений, приватизации. Так, сегодня на "прямую линию" позвонила жительница Ивановского района. Она считает, что ей завысили стоимость приватизации дома. Анатолий Исаченко поручил более детально проанализировать этот вопрос.

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