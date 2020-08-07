Анатолий Исаченко досрочно проголосовал в свой обеденный перерыв

Заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Исаченко зашел проголосовать досрочно на участок № 4 Центрального района Минска:

– В субботу и воскресенье у меня запланирована работа в регионах, поэтому решил проголосовать досрочно. Как и каждый гражданин, я должен отдать свой голос за будущее нашей страны, что я и сделал.

Я глубоко убежден, что практика досрочного голосования абсолютно необходима. Сегодня после пяти часов вечера посмотрите на нашу кольцевую дорогу, что там будет твориться? Сколько машин будет двигаться в сторону райцентров, уезжать на отдых, на дачи. Это очень удобно, когда человек принял решение, пришел на свой участок, без суеты проголосовал и уехал на все выходные. Кроме того, у многих из нас скользящий график работы: хлебозаводы, молокозаводы, мясокомбинаты, больницы – все эти учреждения работают и в выходные дни. Те, кто в воскресенье будет находиться на своем рабочем месте, могут спокойно проголосовать заранее. Особенно хочется отметить работников сельского хозяйства, у которых сейчас проходит уборочная кампания. Человек будет выбирать минутку, как проголосовать, чтобы не отрываться от основного процесса. Жизнь идет, и досрочное голосование абсолютно себя оправдывает.

Я голосую за Беларусь, которая у нас сегодня есть. За суверенную, свободную, независимую республику! За ту страну, в которой комфортно жить. Я живу здесь и хочу, чтобы мои дети жили в такой же стране.